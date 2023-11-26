黨員退黨、黃珊珊被爆球員兼裁判 前幕僚：柯文哲沒準備獨立參選
藍白分裂後，民眾黨出現退黨潮與黃珊珊爭議，甚至民眾黨主席柯文哲在登記參選後的第一天也未有公開行程，僅在臉書發一篇文。對此，民眾黨總統候選人柯文哲前幕僚吳靜怡今天在臉書表示，柯文哲就像是艦長，一直大喊義無反顧的壯烈出航，結果孰不知只有一艘SUP，根本沒為獨立參選做準備。
記者邱新博／台北報導
吳靜怡說，登記後的第一天，應該是正副總統參選人首度活動亮相重要的一天，結果柯文哲只發了一則臉書，然後一台「歡樂阿北號」被拖在路上、一位黨員退黨、黃珊珊被爆球員兼裁判，柯文哲又再解釋民調又再周旋郭台銘之間，這些都能證明，柯文哲本來就沒有為了自己獨立參選而做準備，沒有國民黨能寄生的組織造勢舞台。
吳靜怡表示，柯文哲團隊幕僚沒有人輔選過總統，恐怕看到一群保安人員都會傻眼，總幹事身兼不分區立委參選人，要如何幫總統輔選，又要拉政黨票？難道不擔心黃國昌聲量反而高過柯文哲？
吳靜怡再表示，陳智菡夫妻檔如何在藍綠之間操作總統格局的文宣，難道又要人前罵新潮流、背後突刺國民黨，這些程度大概就是側翼而已。
吳靜怡最後分析，「美德台灣」突顯了爭取連任執政黨想要塑造的穩定性格，但若沒有在柯文哲頹勢之時，想辦法拉20-29歲的支持度，那麼藍綠對決情況只有傳統票倉支持會相當危險。