刺激生育用嘴說？河南三孩補貼成空頭支票　民眾討要無果遭踢皮球

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此外，該《辦法》還規定，「在幼兒3周歲以前每年給予夫妻雙方各10天的育兒假」，以及「女職工產假可申請至一年」等。
但近來有多家媒體報導，許多鄭州市民氣憤地控訴，自己家庭生育了二孩或者三孩，想申請補貼，但是「找誰誰不管」，沒有政府部門受理。就連當局承諾的所謂「產假」和「育兒假」也根本沒有落實。
一名生了二孩的女士9月向街道辦事處申請育兒補貼，得到的回覆是相關政策確實存在，但是「（上面）沒有下撥這個資金」。
鄭州一名黃姓居民接受《自由亞洲電台》採訪時表示，既然政府有相關政策，就應該落實到位，「國家有一個政策和規定，既然有這個規定就應該落實到位，他們根本就沒有。我現在也是等著申請，說有這樣補貼、那樣補貼，但我一分錢補貼都沒拿到。」黃姓居民質疑，政府根本就沒有補助，直呼「這就是一個『忽悠』（唬弄）人的政策，這是政府的一貫作風和手段。」
河南一名退休公務員表示，以他對政府人員的了解，即使府有這筆錢也不會花在老百姓身上，「政府表面上說的好聽，其實都是坑蒙拐騙。我告訴你河南（公務員）做事很爛，可以說現在全國一線城市來說，最壞的就是河南鄭州，假設有這個錢，河南也會貪掉。我感覺政府說你生育多少胎可以方便買房子或優惠孩子上學等，這都是畫一個餅給你，他們現在靠畫餅過日子。」
河南省衛健委一名工作人員回應稱，無法申請育兒補貼是因為「相關的實施細則還沒有出台」；至於何時出台細則，「時間現在還不確定」，因為其中還要「牽涉到資金的來源」問題。
上述消息引起網友熱議，有網友表示，「騙你生，生完了誰管你」。還有的說，「這是下級政府部門為了迎合上級政府，誇下海口出台促進生育的獎勵政策，但發現政府自己的腰包是空的」。
時事評論人士畢鑫向《自由亞洲電台》表示，政府明知中國出生率低是因為養育成本過高，因此用現金獎勵刺激生育，但許多民眾還是相信政府，「但是民眾沒有考慮政府發佈的這些措施會執行，政府是因為『韭菜』（指勞動力）不夠，政府鼓勵生育的資金又不足，所以導致政府是放出措施訊息，並沒有資金投入。所以老百姓不會審慎考慮這個政策是否能落實。政府用這種策略是讓你先把孩子生下來再說。」
去年以來，北京、上海、湖南、四川等地紛紛出台獎勵新生兒措施，包括現金獎勵、假期獎勵、購房獎勵等等。不過《自由亞洲電台》報導指出，還沒有一個城市真正落實現金獎勵政策。
另外，目前中共財政陷入危機，除了少數經濟相對發達地區外，許多地方連公務員工資發放都成問題。據報就連北京市，也有部分行政區淪落到「借錢開工資」的地步。