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日佐渡市長訪高　陳其邁：高雄與佐渡緣分結於百年前

▲市長陳其邁率市府團隊與日本新潟縣佐渡市市長渡邊竜五（右八）訪團合影。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁率市府團隊與日本新潟縣佐渡市市長渡邊竜五（右八）訪團合影。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市與日本佐渡市於今年7月締結友好城市，日本新潟縣佐渡市長渡邊竜五日前率佐渡市役所及民間企業代表，在締盟後首度訪問高雄，並舉辦佐渡物產展開幕式、拜會高雄市政府進行官方交流，市長陳其邁表示，高雄與佐渡的緣分始於百年前，近來更逐漸深化雙邊關係。他期盼雙方持續推動在觀光、文化及教育領域如姊妹校締結、教育旅行等領域之合作。

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▲市長陳其邁致贈墨韻高予日本佐渡市長渡邊（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁致贈墨韻高予日本佐渡市長渡邊。（圖／高市府提供）
佐渡訪團也與高雄市長陳其邁就文化、觀光等兩市未來合作領域進行討論；拜會後更與高雄觀光業者進行座談，討論未來在觀光旅遊的合作可能性。陳其邁指出，和渡邊市長已經多次碰面，兩人建立深厚交情，而尤其，今年兩座城市簽署友好交流協定後，開啟更多領域合作機會，陳其邁也特別安排佐渡訪團於黃昏時分搭乘文化遊艇，自夕陽餘暉下不同的面向認識高雄，感受港灣城市的風貌與魅力。

▲▲佐渡市物產展開幕式展出日本酒、洋梨果醬、岩藻海膽海苔、蟹肉味噌、朱鷺造型甜點等當地特產。（圖／高市府提供）
▲▲佐渡市物產展開幕式展出日本酒、洋梨果醬、岩藻海膽海苔、蟹肉味噌、朱鷺造型甜點等當地特產。（圖／高市府提供）
三度訪問高雄的渡邊竜五表示，每次來到高雄都受到非常熱情的接待。這次訪高希望將佐渡豐饒物產及具特色的觀光景點介紹給更多高雄的好朋友認識，也指出近期許多台灣民眾喜愛到日本旅遊，歡迎高雄市民親自到訪感受佐渡的多元魅力。

渡邊竜五此次也率佐渡當地汽船及飯店業者訪高，由高雄市觀光局陪同佐渡市團隊拜會高雄市旅行商業同業公會，席間旅行公會代表與日方貴賓交流熱絡。觀光局長高閔琳指出，觀光局疫後積極向日行銷，與關西京阪電鐵、全日本第二大的日本旅行株式會社（NTA）等單位跨國合作，盼能加速吸引日客來高雄觀光旅遊。

高閔琳也指出，明年高雄將舉辦「2024台日觀光高峰論壇」，將持續深化高雄和日本的國際觀光合作。佐渡市業者也熱情分享各項觀光資源與建設，希望高雄旅遊業者組團送客至佐渡觀光、加速兩地交流。

高雄市旅行公會蔡宗佑理事長也說，會將佐渡市的觀光資訊分享給會員，希望促成兩地旅遊業者的商業合作，吸引更多日客來高雄觀光旅遊。

不只官方拜會並與旅行業者交流，此次渡邊竜五率團來訪，25日上午出席將在高雄舉辦為期1個月的物產展開幕式，現場展出日本酒、洋梨及蜜柑等水果果醬、岩藻海膽海苔、蟹肉味噌等當地特產，致力推廣佐渡農漁特產及觀光，為兩市觀光、經貿帶來實質助益，也讓高雄市民有機會更加認識佐渡。

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