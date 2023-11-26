金馬60／吳慷仁守陳慧翎病榻！盼她再撐一下 「我拿獎妳相信嗎」
出道14年的吳慷仁，今年以電影《富都青年》勇奪金馬60影帝，他在得獎致詞時感謝《下一站，幸福》導演陳慧翎的指導，笑說「想不到吧！此刻的我有沒有比VanNess（吳建豪）還帥？有吧有吧！感謝妳」，逗樂全場觀眾，也透露陳慧翎癌末時，自己守在病榻前陪伴，鼓勵她「要不要再撐一下，我拿獎妳會相信嗎？」師徒相處之情令人感動。
記者江芷稜／綜合報導
陳慧翎慧眼識英雄，挖掘原本在餐廳當服務生的吳慷仁，演出《下一站，幸福》的花拓也，深情守護女主角的人設，讓他知名度大開，演技稚嫩的他拍戲時面對鏡頭超緊張，一講台詞就卡住，背對鏡頭才順暢，被虧是「拉背王」，導演陳慧翎曾念他：「吳建豪不會中文，台詞都講得比你好。」
兩人因此戲成為摯友，吳慷仁去年還客串陳慧翎的遺作《媽，別鬧了》，他特別感謝陳慧翎導演的指導，才有了現在的自己，並透露她罹癌症住院時，自己守在她床邊握著她的手說，「25號金馬獎，確定不撐一下嗎？我如果拿了獎，妳會相信嗎？從以前5個字都講不好的演員，站位都會擋到女主角的演員，真的拿了妳會信嗎？如果我拿了，妳要承認我比吳建豪帥一點。」以幽默的態度陪伴好友走完最後一程。
陳慧翎11月初離世，吳慷仁坦言非常很感謝她，在今年致敬已逝影人的畫面看見陳慧翎的身影，「那時候已故影片有看到她的名字跟照片，就很動容」，拿獎時他情緒激動、掩面爆哭，真誠表現感染了所有觀眾，《富都青年》導演王禮霖、男配角陳澤耀跟著落淚，他事後表示原以為不會哭的，看到遠道而來的《富都》入圍者跟獎項擦身而過，很擔心入圍7項大獎都會落空，心情真的蠻緊張。
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