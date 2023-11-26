返鄉車票12/1開賣！台鐵加開116列次 迎接年底跨年、元旦連假
台灣鐵路局今（26）日公布，113年元旦連續假期車票自12月1日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。明年元旦連續假期加強疏運旅客，自今年12月29日起至明年1月2日止，共計5天，全線加開各級列車總計116列次。
記者鄭妤安／台北報導
其中包含東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號13列次、西部幹線南港=台中普悠瑪自強號直達車8列次、七堵=高雄EMU3000型自強號直達車2列次、湖口=台東EMU900型區間快車6列次及七堵=高雄區間快車6列次。
另外，今年12月29日至明年1月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵局指出，疏運期間全線每日平均運能預估較平日增加6％，總座位數較平日增加約6萬個座位。與112年元旦疏運運能比較，總座位數將成長3.48%，總座位公里較今年元旦假期成長5.84%。預估最高單日運量將突破80萬人。
明年元旦連續假期車票自12月1日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另外，東線實名制列車車票於12月2日0時起，開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。