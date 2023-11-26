台中男無照駕駛BMW！騎上金錢豹人行道 醉友喝茫偷開走連撞6機車
本月24日凌晨，台中31歲的楊姓男子，酒後無照駕駛BMW轎車，載著同樣醉酒的21歲李姓友人，於金錢豹酒店外將車子開上人行道，被值勤員警撞見，警方正對楊男實施酒測時，李男竟趁隙將車子開走，之後一路橫衝直撞，撞翻路邊6台機車，警方循線找到人車，李男還躺在駕駛座呼呼大睡，之後李男拒配合警方，也不願下車，最後警方破窗將李男拉下車，其酒測值超標，被依公共危險、妨害公務罪嫌送辦；楊男因拒絕酒測，加上無照駕駛，警方也將開出罰單。
記者林盈君／綜合報導
據了解，楊男於24日凌晨，酒駕載著醉酒的李男，於金錢豹酒店外，將車子開上人行道，員警發現後擬對楊男實施酒測，但楊男卻拒絕配合，期間李男趁機將BMW開走，一路撞翻6台機車，員警於1小時後，在西屯區龍洋巷找到李男，李男正躺在駕駛座昏睡，被警方叫醒後，卻不願配合下車，最後員警破窗將他拉下車，酒測發現其酒測值超標。
楊男因拒絕酒測、無照駕駛，被警方依法開單罰款18萬，另外他5年內被吊銷駕照2次以上，最高可開罰2.4萬元；而李男酒駕、無照駕駛，最高可罰12萬元，其5年內被查獲兩次無照駕駛，最高可處2.4萬元罰鍰。刑事部分，李男依妨害公務罪與公共危險罪移送法辦。