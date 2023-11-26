網球／Djokovic罕見被大逆轉！Sinner寫狂紀錄 單屆兩度擊敗喬帥
塞爾維亞在台維斯盃4強不敵義大利隊，未能更進一步，作為球隊領頭的球王喬科維奇（Novak Djokovic），在單打和雙打不敵義國新星Jannik Sinner，其中「喬帥」在單打第二點手握3個賽末點情況下遭對手逆轉，賽後他將責任一肩扛起，並展現風度恭喜Sinner打出漂亮好球。
記者路皓惟/綜合報導
Djokovic主動為球隊落敗承擔責任，「首先恭喜義大利晉級決賽，他們配得上這個勝利，他們表現非常好，尤其是Sinner，他整場比賽幾乎沒有失誤。面對這樣的表現，你只能說恭喜，並向他致敬。對我個人而言，這結果絕對是非常失望。」
Djokovic在決勝盤5：4領先，握有3個賽末點，不料被對手全數化解，Sinner也成為第一位在面對Djokovic能連續化解3個賽末點的選手。「他的發球非常好，很難判斷，而且他可以隨心所欲打到想要的位置，他是網壇最好的球員之一。」Djokovic說。
征戰沙場多年的Djokovic很少在握有賽末點情況下還輸球，這是生涯第四次，前三次分別是2007年的鹿特丹4強對戰俄羅斯Mikhail Youzhny、2009年馬德里大師賽對上Rafael Nadal，以及2018年女王盃交手Marin Cilic。
值得一提的是，Sinner才剛在ATP年終賽小組賽擊敗過喬帥，使他成為歷史第3位能在12天內兩度擊敗這位世界球王的球員，同時他是第一位在單屆台維斯盃兩度擊敗喬帥的球員。
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