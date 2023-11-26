生病不忘拚課業！中國爆多重流感　大量兒童染病「吊點滴做作業」

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由於主要受影響者為兒童，並發生疑似校內群聚感染疫情，而學童家長為照顧小孩，也因此染病就醫，導致醫院內擠滿呼吸道疾病患者，不但讓許多醫院的呼吸道及兒童門診湧入大批病患，也造成更進一步的大規模傳染風險。
不過自11月以來，中國網路陸續傳出學童在急診室及住院治療期間，一邊吊著點滴一邊寫作業的照片，有些照片中只有單一學童，但也有數名甚至是十幾名學童一起邊吊點滴邊寫作業，一旁還有家長陪伴，甚至還有兒童邊吸氧邊在病床邊拉小提琴。
有媒體指出，多間醫院表示，開放休息室或會議室讓學童寫作業是「應家長要求」，有些醫院甚至把這些廳室改為「兒童輸液學習區」、「作業專區」。
但這也引起網友熱議，紛紛表示「現在的小孩太苦了」、「誰還敢再生娃」，更有網友直呼不可思議，憤怒直言「為什麼不讓他們休息？家長和醫院是瘋了嗎？」就連中國官媒央視都發文指出，這種點滴是寫作業的「特殊風景」，未免過猶不及，呼籲保護學童「生病時歇一歇」的權利。
不過家長對此感到苦惱，其中有媽媽就表示，自己也不想讓孩子受苦，看了也心疼，但病房裡「學習氣氛太濃，連孩子也坐不住了」，主動要求做功課，只好讓他加入「輸液學習」的行列。