中國呼吸道疾病暴增！兒科掛號排到3千多號　患者稱比確診還難受

生病不忘拚課業！中國爆多重流感　大量兒童染病「吊點滴做作業」

▲中國呼吸道感染疾病病例激增，兒童成為主要族群。中國網路陸續傳出學童在醫院邊吊點滴邊寫作業的畫面，引起熱議。（圖取自微博）
▲中國呼吸道感染疾病病例激增，兒童成為主要族群。中國網路陸續傳出學童在醫院邊吊點滴邊寫作業的畫面，引起熱議。（圖取自微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來中國多地爆發呼吸道疾病，包含「支原體肺炎」（即肺炎黴漿菌）以及流感、腺病毒、呼吸道融合病毒和新冠疫情疊加流行，尤其以兒童狀況最為嚴重，許多醫院人滿為患，狀況有如去年底突然放開封控的大規模感染。不過近來中國媒體流傳多張「患病兒童在醫院裡邊吊點滴邊做功課」的照片，引起熱議。

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綜合中國媒體報導，中國呼吸道感染疾病病例近月來快速上升，根據官方公開資料顯示，中國北方類流感疫情已經連續5週快速攀升，急診佔比來到6.2%，是過去同期的2.5倍。一世界衛生組織公布援引北京提供資料，目前流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等。

由於主要受影響者為兒童，並發生疑似校內群聚感染疫情，而學童家長為照顧小孩，也因此染病就醫，導致醫院內擠滿呼吸道疾病患者，不但讓許多醫院的呼吸道及兒童門診湧入大批病患，也造成更進一步的大規模傳染風險。

不過自11月以來，中國網路陸續傳出學童在急診室及住院治療期間，一邊吊著點滴一邊寫作業的照片，有些照片中只有單一學童，但也有數名甚至是十幾名學童一起邊吊點滴邊寫作業，一旁還有家長陪伴，甚至還有兒童邊吸氧邊在病床邊拉小提琴。

有媒體指出，多間醫院表示，開放休息室或會議室讓學童寫作業是「應家長要求」，有些醫院甚至把這些廳室改為「兒童輸液學習區」、「作業專區」。

但這也引起網友熱議，紛紛表示「現在的小孩太苦了」、「誰還敢再生娃」，更有網友直呼不可思議，憤怒直言「為什麼不讓他們休息？家長和醫院是瘋了嗎？」就連中國官媒央視都發文指出，這種點滴是寫作業的「特殊風景」，未免過猶不及，呼籲保護學童「生病時歇一歇」的權利。

不過家長對此感到苦惱，其中有媽媽就表示，自己也不想讓孩子受苦，看了也心疼，但病房裡「學習氣氛太濃，連孩子也坐不住了」，主動要求做功課，只好讓他加入「輸液學習」的行列。


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