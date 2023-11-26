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今日最健康／夜尿增2倍死亡風險！醫曝6招一覺好眠：睡前別滑手機

▲夜尿、頻尿會影響睡眠品質，也容易增加摔倒骨折、溫差大心肌梗塞風險，除了平時要記得睡前解尿外，醫師也提醒要避免「睡前滑手機」。（示意圖／取自Pexels）
▲夜尿、頻尿會影響睡眠品質，也容易增加摔倒骨折、溫差大心肌梗塞風險，除了平時要記得睡前解尿外，醫師也提醒要避免「睡前滑手機」。（示意圖／取自Pexels）

記者張志浩／綜合報導

「夜尿」已是許多人生活中十分普遍的泌尿科疾病，據統計約有70%的70歲長者有夜尿困擾，童綜合醫院泌尿科醫師呂謹亨表示，研究發現，夜尿大於3次，會造成死亡的風險上升兩倍，且頻尿會影響睡眠品質外，也容易增加摔倒骨折、溫差大心肌梗塞風險，建議民眾應做到睡前解尿、夜間少吃利尿食物、傍晚進行高抬腿、散步、深蹲等運動，或白天穿彈性襪，幫助下半身血液循環順暢。此外，更要避免「睡前滑手機」，也對改善夜尿有些幫助。

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呂謹亨說明，晚上睡覺時，人體會產生一種抗利尿激素，讓尿液變濃，減少小便的量，使儲存在膀胱的尿液不會過多，「夜間多尿」是因為熟睡時腦下垂體抗利尿激素分泌不足，無法濃縮尿液導致。而男女夜尿原因也不同。以更年期為分水嶺，年輕女性夜尿的常見原因包括膀胱過動症、間質性膀胱炎，更年期後女性則常因心血管疾病、腦部疾病、糖尿病、荷爾蒙分泌減少，以及身體老化而導致夜尿。男性則要另外考慮攝護腺肥大、攝護腺炎等問題。

▲6月6日將迎來節氣「芒種」，這時節室外氣溫炎熱，空氣中濕度重濁，除了皮膚疾病外，飲食也將直接影響腸胃道健康。（圖／記者陳明中攝）
▲醫師提醒，夜尿、頻尿情節較嚴重者，仍建議至門診檢查相關泌尿科疾病，並搭配藥物或手術治療。（示意圖／記者陳明中攝）
至於夜尿該如何避免和緩解，呂謹亨則指出，可從6種方式調整生活作息開始調整，不過若情節較嚴重者，仍建議至門診檢查相關泌尿科疾病，並搭配藥物或手術治療。

🟡睡前先解尿：養成睡前先將尿液排空的習慣。

🟡夜間盡量避免酒精、茶與咖啡等食物：睡前4小時內少喝水，或是含糖、刺激性、含咖啡因飲料，如茶、咖啡、酒精、含糖飲料、碳酸飲料等。此外，應避免重口味或辛辣食物、含糖過多的水果等，建議口渴時，以漱口代替喝水。

🟡改善睡眠問題或環境，避免睡前滑手機：改善睡眠環境與平日緊張、焦慮、憂鬱等情緒問題，睡前使用3C產品，強烈的藍光會刺激交感神經，導致晝夜生理時鐘平衡紊亂，褪黑激素及抗利尿激素分泌異常，以致夜間多尿，「睡前3C成癮」為新興的一項危險因子。

🟡傍晚高抬腿、散步、深蹲：高抬腿屬於下肢肌肉訓練，幫助下半身的回心血循環順暢，改善循環不好的患者，白天水分積在下半身，夜晚平躺回心血增加，造成小便製造增加，產生夜尿頻尿的問題。此外，骨盆底肌肉的強度對於控制排尿很重要，深蹲、凱格爾運動，可以增強肌肉改善尿液控制。

🟡起床到傍晚穿彈性襪助循環：輔助增強雙腿的血液流回心臟，減少水分夜晚平躺才流回心臟，小便製造增加，產生夜尿頻尿的問題。

🟡治療心臟疾病：心臟像水管的幫浦，如果有心臟肥大或其他心臟疾病，心臟不夠力，白天無法將血液打回心臟，水分積在下半身，夜晚平躺才流回心臟，小便製造增加。 如果平常走路會喘、胸悶，加上夜尿的症狀，就要到心臟科檢查。另外也要治療糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止等慢性疾病。

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