今日最健康／夜尿增2倍死亡風險！醫曝6招一覺好眠：睡前別滑手機

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於夜尿該如何避免和緩解，呂謹亨則指出，可從6種方式調整生活作息開始調整，不過若情節較嚴重者，仍建議至門診檢查相關泌尿科疾病，並搭配藥物或手術治療。
🟡睡前先解尿：養成睡前先將尿液排空的習慣。
🟡夜間盡量避免酒精、茶與咖啡等食物：睡前4小時內少喝水，或是含糖、刺激性、含咖啡因飲料，如茶、咖啡、酒精、含糖飲料、碳酸飲料等。此外，應避免重口味或辛辣食物、含糖過多的水果等，建議口渴時，以漱口代替喝水。
🟡改善睡眠問題或環境，避免睡前滑手機：改善睡眠環境與平日緊張、焦慮、憂鬱等情緒問題，睡前使用3C產品，強烈的藍光會刺激交感神經，導致晝夜生理時鐘平衡紊亂，褪黑激素及抗利尿激素分泌異常，以致夜間多尿，「睡前3C成癮」為新興的一項危險因子。
🟡傍晚高抬腿、散步、深蹲：高抬腿屬於下肢肌肉訓練，幫助下半身的回心血循環順暢，改善循環不好的患者，白天水分積在下半身，夜晚平躺回心血增加，造成小便製造增加，產生夜尿頻尿的問題。此外，骨盆底肌肉的強度對於控制排尿很重要，深蹲、凱格爾運動，可以增強肌肉改善尿液控制。
🟡起床到傍晚穿彈性襪助循環：輔助增強雙腿的血液流回心臟，減少水分夜晚平躺才流回心臟，小便製造增加，產生夜尿頻尿的問題。
🟡治療心臟疾病：心臟像水管的幫浦，如果有心臟肥大或其他心臟疾病，心臟不夠力，白天無法將血液打回心臟，水分積在下半身，夜晚平躺才流回心臟，小便製造增加。 如果平常走路會喘、胸悶，加上夜尿的症狀，就要到心臟科檢查。另外也要治療糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止等慢性疾病。