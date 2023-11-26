「侯康」首站造勢今晚在台南！侯友宜喊：不要用意識形態操弄選舉

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侯友宜致詞時表示，這次參選總統，自己只有一個心願，「顧中華民國」，民進黨批評侯友宜會親中賣台，但自己吃台灣米、喝台灣水長大，一輩子就在這塊土地，保護台灣人民安全，相比賴清德用嘴巴愛台灣，侯友宜是用行動愛台灣、用生命顧台灣，因此請不要再用意識形態操弄選舉，而是該好好思考如何讓人民安居樂業，把安全顧好，才能把肚子顧好。
侯友宜指出，面對兩岸國際情勢，台灣需要提升自我防衛能力，但兩岸也要對話、交流，而在這過程中，侯友宜一定會堅守民主自由制度、反對一國兩制，一切依循憲法，維持兩岸穩定關係；至於這些年的弊案，則讓李彥秀、游淑慧進到立法院揭弊，而後由侯友宜成立特偵組負責除弊。同時也呼籲在座的選民，不只是陸戰，大家更要成為空戰部隊，用通訊軟體讓更多人知道，支持「侯康配」，才能顧好台灣、讓人民好康。
趙少康則表示，民進黨執政八年沒做一件好事，一年編列了數兆的預算，卻是缺東缺西、人民要什麼沒什麼，然而面對種種質疑，蔡英文躲在自己的堡壘裡，七百多天沒有接受媒體聯訪，也沒到立法院報告，簡直專制、不民主，作為總統，可以這樣嗎？
「好康配，就是絕配」，趙少康強調，這次的選舉攸關國家前途及台海和平，台灣現在正面臨關鍵的時刻，賴清德說他才能維持和平，根本是天大的笑話，只有侯康配當選，才能讓中華民國主權能夠屹立不搖，並避免戰爭、為台海帶來和平，因此懇請大家，明年1月13日支持侯康配，讓子孫的將來過的更安定、更和平。
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