獨／小龍女心璇等了6年拋彩帶！羨慕學妹很幸運 首次加入就封王
味全龍睽違24年拿下CPBL年度總冠軍，今（26）日也舉辦感謝祭來回饋所有支持的球迷們，準備號召大家一同參與封王遊行盛典，要從天母棒球場一路走到台北市政府。此外，在小龍女啦啦隊裡有好幾位女孩都是首次參與，即將坐上巴士享受榮耀時刻。稍早《NOWnews今日新聞》訪問到人氣成員心璇、小蛙以及練習生詩雅、璦昀，一一分享現在的心情與感想。
記者詹鎰睿／台北報導
談到即將要上車封王遊行，4位小龍女臉上都露出開心又興奮的笑容。談到拋下紅色彩帶那一刻，還是練習生的詩雅與璦昀，當時就坐在場邊，看著球賽非常激動，璦昀說，她當下馬上被現場龍迷們的氛圍給感動到，沒想到自己才加入不到半年的時間，就能享受歷史性的一刻。
這讓一旁的學姐心璇相當羨慕，「妳們超幸運的！我自己等了很久。」原來心璇在啦啦隊跳了6年從來都沒有拋過，「哇！好像我的職業生涯終於可以拋彩帶了！很開心！」小蛙笑說，當時的她早已蓄勢待發，在第9局時就不斷詢問旁邊的女孩，「可以拋了嗎？可以拋了嗎？」
小蛙回憶，其實她們當時是完全看不到最後一個出局數，因為啦啦隊都在第一排的位置上，剛好球的落點在視線死角，「根本不知道發生什麼事！」心璇也笑說，「大家都是先看到球迷反應，才趕快拋出去！」小蛙充滿感動地說，「我算去年下半季進來，一年多一點的時間，能見到封王拋彩帶，真的很幸運！」
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