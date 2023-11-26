花蓮外海5.4地震是「10/24強震的餘震」！氣象署揭雙北晃超大原因
今（26）日中午12時31分，花蓮縣外海發生芮氏規模5.4地震，震央在臺東縣政府東北方66.9公里處，深度22.4公里，屬於淺源地震，整個北台灣皆有感，氣象署地震中心主任吳健富表示，今日這起地震其實屬於10月24日南澳海盆、規模6.2地震的餘震，震波傳到大台北盆地後，由於盆地、高樓多等場址效應會被放大，因此該區域民眾也較有感。
記者張志浩／綜合報導
吳健富指出，花蓮外海的5.4地震，成因是菲律賓海板塊往歐亞板塊下方隱沒，該地區本身能量累積較多，因此需要不斷釋放，因此雖然經過1個月，但仍持續有餘震出現。此外，由於本次地震是「餘震」，因此後續討論和說明時，並不會提及本起地震是否有餘震。
回顧10月24日，上午7點05分，台灣東部海域發生芮氏規模6.2地震，震央位於花蓮縣政府東方120.2公里處，深度僅5.7公里，屬於極淺層地震，也是今年觀測範圍內芮氏規模最大的地震，當時預估5天內還會有芮氏規模5.5至6.0的餘震，但由於距離較遠，對台灣本島影響較小，今日才又出現芮氏規模5以上地震。
吳健富補充，根據歷史資料，台灣一年會發生2至3個芮氏規模6.0以上地震，今年在觀測範圍內，10月24日是第一起，但過去也有未發生過芮氏規模6.0以上地震的案例，像是民國97、100年，而台灣每年芮氏規模5.0以上地震則有24個，今年則已經有26個，整體來看，台灣周遭的地震狀況仍算正常。