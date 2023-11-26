機票要變貴了！泰國6機場調漲機場稅 明年4月1日上路
泰國是台灣人喜歡前往旅遊的熱門國家之一，泰國更於11月10日開放台灣民眾免簽待遇。不過近來規劃赴泰旅遊的民眾要多加注意，泰國機場（AOT）宣布自明年4月1日起，六座國際機場的「機場離境稅」將從700泰銖（新台幣626元），調漲至730泰銖（約台幣653元）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合泰媒報導，泰國機場公司執行長吉瑪那瓦（Kirati Kitmanawat）24日宣布，該公司將從明年4月1日起，將旗下6個機場的旅客服稅進行調漲，國際出發的旅客稅率將從原價700泰銖，調漲至730泰銖；國內出發的旅客則從100泰銖（約台幣90元）提升至130泰銖（約台幣116元）。目前相關調漲措施已獲得泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand）的批准。
6座機場分別為曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）、曼谷廊曼機場（Don Mueang）、清邁機場、清萊的美發弄（Mae Fah Luang）機場、普吉機場（Phuket Airport）及合艾（Hat Yai）機場。
吉瑪那瓦表示，此舉目的是吸收通用乘客處理系統（Cupps）的營運成本。據了解，乘客處理系統具有登機報到和自動報到服務，以利航空旅客能在機場自助報到，或是在班機起飛前12小時提前辦理登機手續，能夠緩解櫃台報到擁擠的情形，但系統的運作成本較高。
目前機場稅通常包含在機票內，在乘客購買機票後，航空公司就將稅收繳交給當地政府，因此機場稅調高後，飛往泰國或泰國的國內航班票價預計也會調漲。