日本佐渡市物產大立登場　無印良品、唐吉訶德開幕倒數

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中特別介紹此次參展的商品有，洋梨奶油抹醬、佐渡岩藻海苔醬、螺肉味噌等當地的農產，還有大立獨家販售獲獎無數的佐渡日本酒造的尾畑酒造的各種高價到平價的清酒，以及現在日本炙手可熱的產品朱鷺巢穴、佐渡奶油夾心餅乾等日式糕點。
此外，大立在11/29到12/12連續14天也將展出「日本展特色物產」。而備受矚目的日系品牌「MUJI無印良品」全台最大旗艦店將於12/5日開幕，首次推出Brunch概念店，提供輕食套餐、甜點與在地茶飲，還有全台唯一現打果昔，同時引進「良品市場」服務，各式冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等。
「DON DON DONKI」唐吉訶德則將於12/7開幕，唐吉訶德以港都，為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入店內之中，打造滿滿高雄在地風情。全新推出3個全新獨家專區，分別是OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。除此，飲食區分別有: 若櫻壽司、和牛串、安田精米、MOCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂），讓喜歡吃壽司及和牛肉串或日式飯糰、烤丸子及大福的顧客都可以零距離的在大立享受豐富的日式美食。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！