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日本佐渡市物產大立登場　無印良品、唐吉訶德開幕倒數

▲大立蔦屋書店推出「日本新潟縣佐渡市物產展」。（圖／記者陳美嘉攝）
▲大立蔦屋書店推出「日本新潟縣佐渡市物產展」。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄7月與日本佐渡市締結為友好城市，大立蔦屋書店即日起至12月31日於2樓推出「日本新潟縣佐渡市物產展」，25日特別邀請新潟縣佐渡市長渡辺竜五與高雄市副市長羅達生等人，一同出席大立「蔦屋書店」日本佐渡市玩味佐渡物產展開幕。

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佐渡市是在新潟縣外側的佐渡島，以稻米為主要，農、漁業物產皆豐富，並保有江戶時代城鎮的風貌，這次來台舉辦「玩味佐渡～一邊享用美酒佳餚，一邊體驗佐渡的傳統文化～」觀光物產展，帶來原汁原味的佐渡物產及觀光介紹。

▲大立蔦屋書店即日起至12月31日於2樓推出「日本新潟縣佐渡市物產展」。（圖／記者陳美嘉攝）
▲大立蔦屋書店即日起至12月31日於2樓推出「日本新潟縣佐渡市物產展」。（圖／記者陳美嘉攝）
其中特別介紹此次參展的商品有，洋梨奶油抹醬、佐渡岩藻海苔醬、螺肉味噌等當地的農產，還有大立獨家販售獲獎無數的佐渡日本酒造的尾畑酒造的各種高價到平價的清酒，以及現在日本炙手可熱的產品朱鷺巢穴、佐渡奶油夾心餅乾等日式糕點。

▲ 備受矚目的兩大日系品牌「MUJI無印良品」及「DON DON DONKI」唐吉訶德即將開幕。（圖／大立百貨提供）
▲ 備受矚目的兩大日系品牌「MUJI無印良品」及「DON DON DONKI」唐吉訶德即將開幕。（圖／大立百貨提供）
此外，大立在11/29到12/12連續14天也將展出「日本展特色物產」。而備受矚目的日系品牌「MUJI無印良品」全台最大旗艦店將於12/5日開幕，首次推出Brunch概念店，提供輕食套餐、甜點與在地茶飲，還有全台唯一現打果昔，同時引進「良品市場」服務，各式冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等。

▲「DON DON DONKI」唐吉訶德樓層導覽圖。（圖／大立百貨提供）
▲「DON DON DONKI」唐吉訶德樓層導覽圖。（圖／大立百貨提供）
「DON DON DONKI」唐吉訶德則將於12/7開幕，唐吉訶德以港都，為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入店內之中，打造滿滿高雄在地風情。全新推出3個全新獨家專區，分別是OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。除此，飲食區分別有: 若櫻壽司、和牛串、安田精米、MOCHI MOCHI專門店、現煮食堂（ヲた飯堂），讓喜歡吃壽司及和牛肉串或日式飯糰、烤丸子及大福的顧客都可以零距離的在大立享受豐富的日式美食。

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