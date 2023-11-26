金馬60／影史誕生4次雙蛋黃！李安曾盼許光漢、林柏宏接棒雙影帝
第60屆金馬獎圓滿落幕，以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍的雙男主角許光漢以及林柏宏，遺憾沒有機會抱回影帝獎座，連評審團主席李安都到慶功宴上安慰他們，透露原本希望再創雙蛋黃得主的輝煌時刻，可惜吳慷仁表現太過搶眼封帝，而金馬影史上曾有4次雙蛋黃紀錄，最近的一次是《七月與安生》的周冬雨、馬思純，兩人相輔相成的表現令人難以取捨，最後攜手上台共獲第53屆金馬影后。
記者江芷稜／綜合報導
金馬獎影史上的4次雙蛋黃紀錄，包括第28屆的金馬最佳女配角《推手》王萊、《阿飛正傳》潘迪華；第41屆最佳新演員的《17歲的天空》楊祐寧、《擁抱大白熊》洪顥；第46屆最佳男主角《證人》張家輝、《鬥牛》黃渤，以及第53屆最佳女主角《七月與安生》的周冬雨和馬思純，她們以同一部片得獎創下金馬獎紀錄。
第46屆金馬獎的最佳男主角評審過程相當戲劇化，因為15位評審意見僵持不下，原本黃渤8票、張家輝7票，支持張家輝的評審要求翻案，在10位評審附議後決定重新投票，票數變成黃渤7票、張家輝8票，支持黃渤的評審同樣要求翻案，眼看票數經歷多次投票、翻轉，最後導演吳天明提議「為何不能有雙影帝？」獲得10位評審舉手贊成，誕生金馬獎有史以來的雙影帝張家輝和黃渤。
而第53屆金馬獎的《七月與安生》，由於2位女星周冬雨、馬思純飾演關係親密的閨密，在情感上不斷糾葛，表現相得映彰，在評審決選會議中就徵求表決，通過2/3評審認為可將「周冬雨加馬思純」視為影后的一個選項，接下來評選過程，多數評審覺得「周冬雨、馬思純並列」是個理所當然的結果，因此由兩人聯手勝出。
而本屆林柏宏與許光漢以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍雙男主角，由於喜劇較難獲得青睞，遇上劇情張力十足的對手，因此處於下風，不過導演李安特別到慶功宴鼓勵他們再接再厲，表示「很高興看到你們成長」，吐露本來期望雙蛋黃得獎，只是吳慷仁角色太強，但入圍者表現都很好，暖心的鼓勵讓雙帥都很感動。
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