中華職棒／味全龍感謝祭暨遊行今日登場！台北封王遊行路線一次看
中華職棒34年總冠軍味全龍隊今（26）日在天母棒球場舉辦感謝祭封王遊行，遊行將一路從大本營天母棒球場，一路遊行至台北市政府。這場專屬於龍隊與龍迷們的年度盛會，除了感謝球迷們的一路支持，也將為今年味全龍的夢幻旅程，畫下龍眾一心的完美句點。
記者吳政紘/台北報導
活動一早由草地闖關活動揭開序幕，提供球迷們各項體驗活動，除了讓球迷們體驗化身為「一日投手」，還有投手、捕手及觸擊的體驗機會。再來還有小龍女的拍照會、以及最受球迷喜愛的球員簽名會，萬象包羅的活動也吸引全台龍迷到場參與，場面相當熱鬧。
其中球員簽名會上，龍隊當家球星內野手劉基鴻、捕手吉力吉撈·鞏冠、外野手郭天信、投手徐若熙等人，相當深受龍迷喜愛，排隊等待簽名人潮蜂擁而上，球迷們最終也都滿載而歸。
除此之外，味全球團還邀請到知名樂團「旺福」樂團到場演出，一起與味全龍迷共享總冠軍榮耀。下午的遊行預計將在14:15開始，從天母棒球場出發，一路遊行至台北市政府。遊行開始期間，天母棒球場另會發贈免費的味全龍總冠軍紀念旗，車隊抵達台北市政府後，也將發放同款紀念旗，數量有限贈完為止。
味全龍封王遊行路線如下：
14:15天母棒球場出發→忠誠路二段→中山北路→忠孝西、東路→基隆路→松高路→松智路→松壽路→市府路→預計16:00抵達台北市政府。