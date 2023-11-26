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獨／小龍女詩雅跳2個多月封王！暖送「冠軍禮」給妹妹　結局笑翻

▲才剛加入2個多月的小龍女練習生詩雅，比妹妹十元還早封王，而且還大方送出「冠軍禮」給妹妹，笑翻大家。（圖／記者葉政勳攝影）
▲才剛加入2個多月的小龍女練習生詩雅，比妹妹十元還早封王，而且還大方送出「冠軍禮」給妹妹，笑翻大家。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

前偶像團體AKB48 Team TP隊長詩雅，今（26）日出席味全龍年度感謝祭活動，下午將帶著期待又興奮的心情，坐上巴士享受封王的榮耀時光。有趣的是，由於詩雅比妹妹十元（詩媛）還晚1年加入啦啦隊，而且還是隸屬不同隊伍，她笑說，贏球後有回送一綑紅色彩帶給妹妹，讓大家笑翻。

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詩雅與十元過去都是偶像團體AKB48出身，十元退團後，成功在2022年正式加入樂天女孩，殊不知1年後，姊姊詩雅跟上妹妹腳步，在2023年9月成為小龍女練習生一員，沒想到因為兩支球隊雙雙打進台灣大賽，姊妹倆不約而同在應援舞台上廝殺，成為球迷另類話題。

▲小龍女1126。（圖／記者葉政勳攝影）
▲詩雅笑著分享妹妹十元當下的反應。（圖／記者葉政勳攝影）
結果詩雅反而比妹妹十元還早拋下彩帶，僅花了2個多月解鎖封王成就。對此，《NOWnews今日新聞》就好奇詢問，「妳比妹妹還要早拋耶？怎麼會這樣？」詩雅笑著分享，其實在還沒加入啦啦隊之前，樂天桃猿有拿過一次季冠軍，當時十元有多帶一綑暗紅色彩帶回家送她，「我今年也有回送（亮紅色彩帶）給她，她還說幹嘛！」讓其他女孩聽完後笑翻，紛紛希望明年繼續送出去。

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▲姊姊詩雅（右）與妹妹十元（左）上演姊妹大戰，成為棒球迷們另類的話題。（圖／詩雅IG）
▲姊姊詩雅（右）與妹妹十元（左）在台灣大賽上演姊妹大戰，意外成為棒球迷們的另類話題。（圖／詩雅IG）

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