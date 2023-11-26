Toyota「油電車Logo」要變了！新版款式出爐 新一代Camry先換上
Toyota 旗下的 Hybrid 油電車款從2009年開始，車身上的 T 字廠徽都會以「藍色光環」點綴，不過在歷經近15年的路程後，Toyota 未來的油電車 Logo 將有全新設計，從最新推出的新一代 Camry 上可發現，原先T 字廠徽周圍的藍色光環已消失，改以車尾 HEV 旁邊的藍點取代，而新一代 Camry 也成為新油電車 Logo 的首搭車型。
記者張志浩／綜合報導
以「藍色光環」點綴的 T 字廠徽，象徵著Toyota 旗下的 Hybrid 油電車款更加節能環保的身分，但從新一代 Camry 發表後，廠徽不再帶有藍色光環，車尾字樣也由 Hybrid 改為 HEV，旁邊則帶有藍色圓圈，Toyota 官方表示，藍色圓圈是代表生活在地球的人們將幸福傳遞給下一代的願望。
近日 Toyota 油電車原廠發言人指出，車身字樣旁的藍色圓圈，將擴大應用到其他 Hybrid 車款上，取代原本的藍色光環 T 字廠徽。包括 Camry、Crown 系列以及 Prius 等車都已經開始採用，而 RAV4、Corolla 等車也都會陸續更新。
此外，除了原先 Hybrid 油電車型將採用新的藍色圓圈款式外，純電車款也將採相同配置，包括即將推出的 bZ3X 預告圖中，BEV 字樣的旁邊也有藍色圓圈；而油電、插電式油電可能統一使用 HEV 字樣，氫能車則為 FCEV 字樣。