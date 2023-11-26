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科技顧問會睽違逾10年重啟！劉德音、蔡明介等大咖雲集關注3議題

▲行政院將於12月重啟科技顧問會議，此次會議睽違超過10年舉行，台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介等大咖將與會關注半導體、AI人工智慧、淨零科技等3大議題。（圖／NOWnews資料照片）
▲行政院將於12月重啟科技顧問會議，此次會議睽違超過10年舉行，台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介等大咖將與會關注半導體、AI人工智慧、淨零科技等3大議題。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

據了解，行政院將於12月13日至15日重啟科技顧問會議，此次會議睽違超過10年舉行，將聚焦半導體、AI人工智慧、淨零科技等3大議題，台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介等大咖將與會。

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行政院將於今年年底重啟科技顧問會議，由行政院院長陳建仁擔任召集人，並由國科會主任委員吳政忠主持，與會者除了有劉德音、蔡明介等大咖外，還包括中央研究院院長廖俊智、中央研究院院士翁啟惠、台大校長陳文章、美國的中央研究院院士孔祥重、德國宏博基金會主席施洛格爾（Robert Schlogl）等人。

據悉，會議時間已敲定為12月13至15日，共計3天，將採閉門方式進行。國科會先前指出，科技顧問對台灣科技產業發展具有舉足輕重的地位，在過去科技顧問的協助之下，台灣建立起半導體、生物科技、資訊工業等世界級產業，對於台灣產業科技的走向具有重大影響力。自1980年起至2011年，我國總計召開過31次行政院科技顧問會議，直到2012年停開。

此次邀集國內外重要科技顧問進行意見交換，均認同半導體、人工智慧、淨零科技等為影響國家、甚至全球發展的重要議題，將作為年底全體顧問會議的討論基礎。

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