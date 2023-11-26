林青霞笑傲金馬獎不靠贊助！秀「紅寶石鴿子蛋」私人收藏自帶光環
走過一甲子的第60屆金馬獎，將今年「終身成就獎」頒給69歲林青霞，多少人心中「最美東方不敗」，返台領獎連行頭都不用靠贊助，林青霞佩戴總重近18克拉的「紅寶石鴿子蛋」，全來自私人收藏，是真正的「自帶巨星光環」。
記者蕭涵云/綜合報導
從瓊瑤時代「玉女掌門人」到「永遠的東方不敗」，拍過100部電影的林青霞，近年低調遠離大銀幕，潛心浸淫藝文世界，50歲才開始寫作，第三本著作《鏡前鏡後》，便於去年拿下「香港中文文學雙年獎」的散文組推薦獎，戲裡戲外盡顯仙氣。
久久才露面的林青霞為金馬獎「終身成就獎」特地返台，69歲雍容華貴的優雅風韻迷倒電視機前的觀眾，還以真誠的致詞感動人心，讓不少網友直呼「林青霞真的無敵」、「實在太美了」！
林青霞從紅毯美到頒獎台上，先一套帥氣黑白色亮片禮服搭配長項鍊現身，行走間閃動著古典氣質；典禮登台則以一襲大紅色斗篷式禮服，映襯她雪白肌膚與完美燦笑的紅唇，驚艷四方！
殊不知，林青霞身上的珠寶行頭都是自己擁有的珍藏！據頂級珠寶品牌Cartier透露，林青霞佩戴卡地亞高級珠寶系列重達7.047克拉的紅寶石鑽戒，搭配白K金鑲嵌鑽石及2顆來自莫桑比克、總重10.67克拉的明亮式切割梨形紅寶石耳環，一次秀出總重近18克拉的「紅寶石鴿子蛋」，是真正的「自帶巨星光環」。
另外，本屆金馬獎舞台上同樣閃瞎眾人的珠寶，還有穿著VALENTINO 2024早春透視禮服的39屆影后李心潔，她佩戴蒂芙尼最新石上鳥高級珠寶系列黃鑽與白鑽耳環，搭配Schlumberger by Tiffany & Co.鉑金與18K金鑲嵌主石逾10克拉鑽石戒指；而第55屆影后謝盈萱，則選擇Tiffany & Co.主石逾22克拉的濃彩黃鑽戒指，搭配分別鑲嵌圓形明亮式切割與方形祖母綠式切割鑽石耳環。