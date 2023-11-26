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發票根本沒中獎「0元變200元」！真實原因曝光：比雲端獎還幸運

▲統一發票最新一期9月、10月的中獎號碼在日前開出，不少人都已經拿出手邊的發票，以及打開雲端發票APP對獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲統一發票最新一期9月、10月的中獎號碼在日前開出，不少人都已經拿出手邊的發票，以及打開雲端發票APP對獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

統一發票最新一期9月、10月的中獎號碼在日前開出，不少人都已經拿出手邊的發票，以及打開雲端發票APP對獎，希望有小確幸上門。不過，就有網友分享自己本期發票根本沒有中獎，但是卻意外還是得到200元的彩金，結果仔細看才發現到超商「有人報錯電話號碼」，導致發票跑到自己的會員中，貼文引起討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「最近有在桃園7-11丰順門市買東西的朋友！你報錯會員電話號碼了，如果找不到人我就默默收下了喔」只見貼出的截圖，該網友該期的發票一共有31張，中獎一張，但是她仔細一看明細，發現自己根本沒有去該家超商買過那些東西，而且離奇的是，該張發票還中了本期的六獎200元。

▲網友分享自己本期發票中獎一張，結果該張發票購買的商品卻有些奇怪，原來是別人超商消費報錯電話號碼。（圖/Dcard）
▲網友分享自己本期發票中獎一張，結果該張發票購買的商品卻有些奇怪，原來是別人超商消費報錯電話號碼。（圖/Dcard）
因為一般在7-11、全家等超商消費的話，假如有會員也可以綁定載具並且累積點數，結帳可以用刷條碼或者會員報電話的方式，不少人懶得拿手機出來，因此結帳時會直接報電話給店員，一不小心沒確認電話或者店員按錯號碼的話，發票跟點數就會跑到別人帳戶上。

而貼文也釣出同樣經驗的人「我是全家有人報錯電話，感謝高雄有人吃飯糰中200元XD」、「笑死了，這比雲端獎還要幸運耶，所以還是用刷條碼的方式絕對不會錯」、「發票認券不認人，就直接收下吧，這個人家說他自己也沒辦法舉證」、「不就好險沒中更大的，不然那個人要捶心肝了」。

事實上，發票的概念其實跟彩券很像，都是「認券不認人」，如果中獎人遺失本券的話，其實都無法掛失止付，而像彩券因為都是實體販售，因此兑獎要有實體正本彩券，影印或拍照證明都無效，若無法辨認真偽者，都不能兌換。而像這種雲端發票的事件，其實遺失人還要負「舉證責任」，通常都要有交易憑證，如果拿不出來，也非常難證明自己是發票所有人，所以大家還是確實存好實體發票、養成刷條碼存雲端發票的習慣，才能確保糾紛發生。

▲全家本期統一發票中獎得主，其中有民眾僅花10元成千萬富翁。（圖／全家提供）
▲實體發票認券不認人，民眾如果習慣拿紙本發票的話，要記得妥善保管好，否則若遺失要負「舉證責任」證明自己是發票主人非常困難。（圖／全家提供）
🟡統一發票9月、10月最新一期開獎號碼

特別獎：72054514
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎：92488868
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎：98111935、57355279、74926745
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲112年9-10月期統一發票中獎號碼今天開獎，1000萬特別獎號碼：72054514。（圖／社群中心製表）
▲112年9-10月期統一發票中獎號碼開獎了，1000萬特別獎號碼「72054514」。（圖／社群中心製表）

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