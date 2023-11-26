發票根本沒中獎「0元變200元」！真實原因曝光：比雲端獎還幸運

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因為一般在7-11、全家等超商消費的話，假如有會員也可以綁定載具並且累積點數，結帳可以用刷條碼或者會員報電話的方式，不少人懶得拿手機出來，因此結帳時會直接報電話給店員，一不小心沒確認電話或者店員按錯號碼的話，發票跟點數就會跑到別人帳戶上。
而貼文也釣出同樣經驗的人「我是全家有人報錯電話，感謝高雄有人吃飯糰中200元XD」、「笑死了，這比雲端獎還要幸運耶，所以還是用刷條碼的方式絕對不會錯」、「發票認券不認人，就直接收下吧，這個人家說他自己也沒辦法舉證」、「不就好險沒中更大的，不然那個人要捶心肝了」。
事實上，發票的概念其實跟彩券很像，都是「認券不認人」，如果中獎人遺失本券的話，其實都無法掛失止付，而像彩券因為都是實體販售，因此兑獎要有實體正本彩券，影印或拍照證明都無效，若無法辨認真偽者，都不能兌換。而像這種雲端發票的事件，其實遺失人還要負「舉證責任」，通常都要有交易憑證，如果拿不出來，也非常難證明自己是發票所有人，所以大家還是確實存好實體發票、養成刷條碼存雲端發票的習慣，才能確保糾紛發生。
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特別獎：72054514
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頭獎：98111935、57355279、74926745
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