藍白分手撕破臉　陳佩琪批國民黨如「恐怖情人」只想贏柯文哲

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陳佩琪說，這還只是國民黨已經形成的共識，其他尚未達共識、只是主帥或當事人私下見面或先派人來說項的，有叫柯文哲退選的，還有就是像對郭台銘一樣，叫他去當不分區的，只是對郭台銘還要浪費黨內一個不分區名額，對柯文哲就簡單了，連名額都可以省了，直接去當自己黨的不分區就好了，這些都是他們大咖曾私下提的意見；「你去問他們，他們當然說不知道、沒聽過，沒這回事地否認到底，但就是真有這麼一回事。」
陳佩琪表示，星期五各自登記後，柯文哲本想各自重開機，兄弟登山，就各自努力就好，給彼此一個機會，但沒想到幾小時不到，攻擊就從四面八方接踵而至，「是有多麼可怕的恐怖情人啊，既然這樣，是沒什麼不好直接說的了。」
陳佩琪指出，國民黨的底線和所提的方案，全是為了國民黨的利益，只是為了贏過柯文哲，而非口口聲聲說的要下架民進黨；也完全不是什麼非要政黨輪替不可，若真心要下架民進黨，要政黨輪替， 為什麼不找一個最有可能的勝選模式，非要弄出一個可能會輸的組合？
陳佩琪說，整合沒共識，但談判過程本就該密室進行，有了結果，再公告給大家知道就好，前幾年疫情嚴重下各國搶疫苗，談判買疫苗本就該私下進行，有結果，買多少錢，比人家貴，還是比人家便宜，理由是什麼，知道了這些再公告給台灣人知曉就好，難道跟廠商斡旋也要堅持全程直播？沒共識且歧見大的談判，全程直播，就代表是為了吵架而來的，是不想談了，只是來踢館用的，就是演齣鬧劇給人看而已。
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