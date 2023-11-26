行人站斑馬線13秒！他放心開走仍噴6000 「警方回應」用路人傻眼
台灣今年在「行人地獄」的議題上備受關注，6月起針對斑馬線未禮讓行人車輛祭出重罰6000元新規，讓不少汽機車駕駛苦不堪言，因為自從新規上路之後，爭議事件層出不窮。近日一名台南計程車司機在經過斑馬線時，看到有行人要過馬路，於是停車禮讓，結果行人站在路旁13秒都不過馬路，計程車司機眼看路人沒要過馬路就起不離開，沒想到卻被員警開罰6000元，讓大批網友替他抱不平。
記者張嘉哲/綜合報導
一名挨罰的台南小黃運將在臉書社團「爆怨公社」爆料，表示「日前行經一處斑馬線路口處時，一位女性路人就站在斑馬線的旁邊，似乎準備過馬路，於是停下來禮讓，結果經過了13秒，女子仍然沒有踏出步伐，於是我起步開走，沒有想到這樣會被罰未禮讓行人」。
「車輛明明都已經暫停了，行人不過，車子不過也不行啊！」只見貼出的行車記錄器當中，該名女性路人確實站在斑馬線上許久，最後又退回斑馬線起點，過程當中甚至還有一名阿伯逆向行駛從行人面前經過，結果該名駕駛被員警攔下開單，讓他感到很無辜。
然而，轄區台南市警一分局回應說明「表示行人已站立行人穿越道欲穿越馬路，該輛計程車前懸距離行人行進方向少於3公尺、1個車道或3個枕木紋，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。並稱「駕駛人可以耐心等待，等行人通過，或是距離行人3個枕木紋地方通過，避免受罰」。
然而該回應卻讓大批用路人感到不滿表示「.......無限上綱的禮讓行人法規」、「這樣真的太苛刻了，影片中很清楚，那女生又退回去就是沒要過啊」、「當初的美意變成苛政」、「現在才是真正的汽機車地獄」、「這開單根本不合理，不然要等到天荒地老嗎？」