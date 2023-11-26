橄欖球／元坤盃邀請賽下月23日開打！力邀日本、新加坡來台較勁
第四屆元坤盃大專橄欖球賽即將於12月23、24日在台北田徑場開打，本屆賽事共邀請15支國內外大專橄欖球隊進行較勁，比賽分為公開組與一般組進行，而上屆公開組冠軍臺北醫學大學與一般組冠軍國立台灣大學皆霸氣喊話連霸，「要把冠軍留在台灣。」
記者張志宇/臺北報導
本屆賽事分為公開組與一般組進行比賽，包括台北市立大學、中國文化大學、臺北醫學大學、台灣體育大學、臺灣大學、成功大學、長榮大學、政治大學、台灣師範大學、國防大學與陸軍官校。此外，全台灣的橄欖球國家代表隊及過去國家隊戰友也將參與本屆元坤盃表演賽，以彰顯橄欖球尊重前輩的文化傳承。
此次賽事除了國內球隊互相較勁外，也有新加波南洋理工大學、日本關西大學與拓殖大學來台交流，也是在疫情後首度邀請國外橄欖球隊來台交流。
元坤盃大專橄欖球賽邁入第四屆，談到本賽事的展望，主辦人杜元坤表示：「為了將比賽辦好，主辦方做了很多準備，自己本身對橄欖球懷著感恩回饋的心，希望透過元坤盃打造屬於橄欖球選手的舞台，透過舉辦賽事、國際交流、賽事轉播，讓喜愛的選手們能夠盡情發揮，進而提升國內橄欖球運動水準。」
本屆元坤盃賽事，可透過轉播平台Getwin sport Youtube、元坤運東公司FB粉絲團都有網路轉播，從四強賽開始（12月24日下午1:00），愛爾達體育四台也將加入轉播行列，屆時將邀請資深主播團長蔡明里擔任主播，讓無法到場的球迷也能感受賽事的激情。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁