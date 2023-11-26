南投清境小吃店驚傳「吃河豚中毒」！眾人嘴麻手麻 慘釀1死8傷
南投仁愛鄉今（26）日發生河豚中毒死亡案！44歲洪姓男子昨（25）晚煮食河豚料理，與8名親友分享美食，豈料眾人今天上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，前往尋找洪男一同就醫卻發現他倒地失去意識，警消獲報趕抵現場，將洪男送醫後不治身亡，目前已報請檢警相驗，而其餘8人經治療後已無生命危險。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，洪男在仁愛鄉清境地區開設小吃店，日前收到友人贈送的河豚，他在昨日晚間自行料理，煮成河豚火鍋、生魚片等，邀請8名友人一同享用，未料今天上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，於是前往洪男住處想詢問狀況，沒想到卻見到他已倒臥在地沒了生命跡象，眾人見狀立即撥打報警電話。
南投消防局表示，今天上午9時許獲報仁愛博望巷有民眾疑似食物中毒，當下調遣仁愛、中心碑等消防分隊馳援，到場時，其中一名男子明顯死亡，因此先將1男1女送往埔里榮民醫院治療，2人由當地衛生所救護車載送，另外4人自行就醫。
目前縣府衛生局已派員前往採集食物檢體，後續將進一步化驗，同時警方也已報請檢察官相驗，釐清洪男確切死因。至於8名送醫民眾，經治療後已無生命危險，但仍需住院觀察。