冬季聯盟／台鋼奪首勝！3：1勝中華U23培訓隊 但洪總看了直搖頭
即將加入中職一軍的台鋼雄鷹，今年首次參加2023年亞洲冬季棒球聯盟，台鋼昨（25日）首戰不敵日本社會人後，今（26日）午場對戰U23中華培訓隊，台鋼全場擊出11支安打，紀慶然個人貢獻2分打點，終場台鋼以3：1贏球，雖然台鋼贏得冬盟隊史首勝，但從總教練洪一中的神情中，似乎仍不滿意比賽內容，在比賽過程中看了是直搖頭。
記者路皓惟/台中報導
台鋼日籍先發塩田裕一前3局無失分，但4局上先被盧彥祖掃出二壘安打，接著翁耀宗再揮出二壘安失掉1分，該局被打3支安打，此時台鋼換上陳正毅接替投球，讓朱瑋淇擊出雙殺打，將失分傷害降到最低，U23培訓隊以1：0領先台鋼。
4局下台鋼馬上還以顏色，曾子祐四壞保送，王博玄觸身球上壘，紀慶然擊出中外野平飛安打，貢獻1分打點，將戰局扳成1：1平手。5局上台鋼陳正毅控球突然失準，投出2次四壞和1次觸身球變成滿壘，最後有驚無險化解失分危機。
台鋼在6局下攻下超前分，以2：1反超U23培訓隊，7局下台鋼留下二、三壘殘壘，雙方維持在1分差。8局下藍寅倫、杜家明接連安打，紀慶然擊出左外野高飛犧牲打， 三壘跑者藍寅倫回本壘得分，攻下台鋼本場的第3分，最終台鋼就以2分之差贏球，紀慶然獲選為單場MVP。
雖然台鋼拿下在冬盟的首場勝利，不過本場比賽洪總在場邊看得是頻頻搖頭，恐怕對子弟兵的表現還是很不滿意。