街頭一站32年愛心媽媽　范蓮嬌獲金安獎

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范蓮嬌在漢口國中擔任導護志工32年，她說，從早上7時10分、下午5時，準時站在十字路口指揮交通，冬天很多人還在溫暖被窩，不能遲到不敢多睡，「冷吱吱啊，想到小朋友快上學，馬上像充滿電力，精神就來了」，在路口持導護指揮旗引導學生過馬路，就是撐起一支保護傘，但站在路口須眼觀四處、耳聽八方，且輪值不能開天窗，有時一早接到電話，志工身體不舒服或臨時有事，立即整裝出發代班。
范蓮嬌聽到學生親切道謝，臉上露出溫暖微笑，當年為了孩子上學當導護志工，現在小孩長大結婚生子，自己也當阿嬤，聽到小朋友喊「姊姊」，忍不住笑開懷，年近70仍活力十足，她說，秘訣就是永保行善不求回報的熱心。
范蓮嬌志工生活，比一般上班族還忙碌，除在漢口國中擔任導護志工，還在何明里日照據點帶領長者體適能運動，其他時間到戶政事務所輪值當志工，下午有空閒為學校為花圃、綠籬澆水除草，從學生、長者、洽公民眾到生機盎然的花草，都有她滿滿愛心照護。
「這一件是32年前愛心媽媽導護背心，這一件是現在導護志工網狀反光背心」，范蓮嬌珍存志工制服，見證投入交通安全的升級與變化，不變的是她發心助人善念，以往導護志工以媽媽居多，令她欣慰的是，近幾年很多爸爸加入，連她教職退休的先生都受感召，一起站上街頭當導護志工。
西屯區何明里長趙淑妙說，社區志工媽媽，從日照據點到學校交通維持，來自民間的力量不計較利益的付出，是社區最強的保護網。范蓮嬌經年累月服務，永遠的志工導護，有次參加活動，遊覽車司機認出她說，「我是漢口國中第一屆學生，對她手拿導護旗、吹笛哨的身影記憶深刻」，當年的小朋友已成社會中堅力量。
漢口國中校長羅國俊說，上放學時間，獲導護志工用心守護，對交通安全有很大助益，自己一早到校門口站崗，和導護志工迎接學生來上學，風雨無阻的動力，目的就是讓學生安全上放學。
交通局長葉昭甫表示，交通部舉辦「金安獎」表揚全國道路交通安全有功單位及人員，金安獎有交通界奧斯卡獎之稱，為全國交通安全最高榮譽，台中市今年有包含范蓮嬌等多項個人與團體獲獎肯定，令人敬佩的台中之光。