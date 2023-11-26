他早餐吃「蚯蚓蓋飯」爽升天！真面目曝光 竟是南部暗黑料理之王
「哪來的蚯蚓蓋飯？」一名網友近日在台北市三重區吃到一碗特別的小吃，只見上頭鋪滿油亮的蜷曲物，讓人直覺聯想到正在蠕動的蚯蚓，但其實這是南部暗黑料理「虱目魚腸」，口感、味道都相當特殊，頗受老饕歡迎，也因為在北部較少出現，引來內行人羨慕直呼：「哇！滿滿的虱目魚腸，台北很少店家賣魚腸。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在臉書社團「爆廢1公社」中發文，並寫下「早餐來一碗這個好舒服啊！花80元就可以升天」，只見畫面中桌上有一碗小吃，白飯上竟搭配滿滿的蜷曲物，乍看之下有些像肥肥的蚯蚓正在蠕動，最上方還加上提味的辣椒醬，讓不少人嚇傻直呼「看起來像蚯蚓蓋飯」、「這是喪屍全腦特餐嗎」。
不過，隨即就有老饕認出這是南部特色小吃「虱目魚腸」，「虱目魚腸乾煎水煮都好吃，一定要薑絲辣豆瓣」、「煎到微焦微焦超讚」、「這碗絕了，您真內行」。也有人驚呼「這是台南人的早餐欸」、「哇！滿滿的虱目魚腸，台北很少店家賣魚腸」。
《NOWnews今日新聞》記者實際查詢，虱目魚腸又被封為「南部的暗黑料理」，最常見的吃法除了乾煎還有川燙、煮湯等，一盤虱目魚腸大約要用到4至5尾虱目魚，因費工又難以保鮮，因此北部較為少見，就連南部都要早起才吃得到，是當地人相當喜愛的特色小吃。