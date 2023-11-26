議員爆里長無錫豪華旅遊團「僅1.5萬」！中共人大常委還親自接待
中國勢力介入台灣選舉頻傳，民進黨台北市議員陳怡君今（26）日在臉書爆料，收到民眾陳情中國透過里長私下揪團到中國旅遊，還有中國人大常委安排的接待行程，6天5夜只要1.5萬元，質疑是有組織性以里長為首的統戰行為，想要介入台灣2024大選。
記者孫唯容／綜合報導
陳怡君指出，透過民眾提供的旅遊廣告顯示，10月25日至10月29日共6天5夜的江蘇無錫團，來回機票含酒店食宿、行程招待，自費只要15000元，而且行程是里長神神秘秘的找志趣相投的里民參加，並未正大光明。
陳怡君表示，行程中有無錫區人大常委安排參訪太湖蚌珠生產工廠、尋訪古鎮、船遊運河、一帶一路絲綢廠、觀訪非文化遺產等等，將大外宣發揮到極致，甚至還由人大常委會親自接待解說一帶一路。
陳怡君說，中共面對2024的總統選舉，從認知作戰到大外宣無所不用其極，如今更是直接發動組織戰，透過滲透鄰里基層「入島、入戶、入心」影響台灣的選情，呼籲國安單位應該高度戒備。
陳怡君也質疑，為何基層里長有可以通人大常委的管道？究竟是誰從中牽線？國安單位應該要查清楚。在這敏感時機，用這種不合理的價錢誘惑民眾赴中，根本就是企圖在影響台灣選舉之外，長期下來也為國家安全帶來隱憂。