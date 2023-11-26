火鍋吃一半「天降老鼠」！驚悚畫面流出 錢都道歉：立刻停業2天
天氣轉涼許多民眾紛紛吃起火鍋，但卻有網友在臉書社團分享影片表示，到北市板橋「錢都火鍋店」用餐時，一直巨大的老鼠從天而降，全桌顧客都被嚇壞立刻逃跑，對此錢都餐飲集團也在今（26）日發布聲明致歉，並表示錢都雙十店B區即刻暫停營業2天。
記者張志浩/綜合報導
該網友在臉書社團「我是板橋人」發布影片提及，「帶台中朋友去吃錢都，吃到一半天花板掉下來一隻超級大隻的老鼠，很大一隻不知道從哪掉下來的，嚇得我們落荒而逃，外面還有好多人在排隊...其他桌的客人感覺也很淡定地繼續吃鍋，這樣真的吃得下去嗎？」網友也紛紛回應「太扯了吧」、「超大隻....沒嚇死也剩半條命」、「怎麼可能吃得下去」。
影片雖然沒有錄下老鼠從天而降的當下畫面，只拍攝到店員將老鼠從桌面移開，但仍可看出老鼠體形巨大，對此錢都回應，「今（26）日在錢都板橋雙十店B區發生老鼠擾客事件，非常抱歉造成現場用餐客人的驚慌，錢都雙十店B區即刻暫停營業2天，並委由專業消毒公司進行全面清消作業。」
錢都補充，「錢都開業27年來尤為重視餐廳環境整潔，研判應是近日餐廳一樓外圍進行消毒，導致老鼠入店內躲藏，造成客人驚慌，深感抱歉。錢都內部將進行檢討並徹底清潔餐廳環境，盼能提供客人安心的用餐環境。」