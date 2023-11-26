2023高雄富邦馬拉松圓滿落幕！超過一萬名跑者同場競技

2023高雄富邦馬拉松，輪椅組、全程馬拉松及半程馬拉松在高雄市副秘書長張家興、運動發展局長侯尊堯、富邦人壽陳世岳總經理、海軍官校校長劉寶文、高雄市籍長跑選手黃祥維、全國運動會鐵人三項二連霸選手張綺文及高雄市議員黃捷等貴賓共同鳴槍後依序起跑。
今年吸引許多國內外好手，超過一萬名跑者同場競技，共襄盛舉，更有來自日本馬拉松友好城市仙北及館山市交流團來台參賽，展現體育國際外交，運發局特別安排日本交流團走訪高雄佛光山及駁二藝術特區等知名地標，除了跑在高雄的賽道上，更要走訪高雄特色景點，落實城市外交。
經過2個多小時激烈競速後，肯亞籍選手橫掃本年度全馬男子組前七名，冠軍由Stephen Mungathia Mugambi以2時14分58秒強勢奪冠，開心表示，本次比賽難度沒有特別高，但在跑的時候感受到天氣偏熱；全馬女子組亦由肯亞籍選手包辦前四名，冠軍由Careen Mwetich Cheptoeck以2時40分28秒摘下后冠，這是Careen第二次參加高雄馬拉松，上一次已經是2016年，而且很開心這一次成績比上次更好。半程馬拉松男子組由Mathew samperu以1小時04分23秒稱王，女子組則由Lucy Nthenya Ndambuki以1小時13分01秒封后，皆對高雄的道路非常滿意，明年樂意再來挑戰，Lucy更自信表示，下次也有信心能再奪下冠軍。
國內全馬男子第一名為張景敦，表示這次比賽道路管制完善度很好，雖然這次路線轉彎處偏多，但仍是一個不錯的挑戰；國內全馬女子第一名為林于馨。國內半馬男子組冠軍為朱俊哲；國內半馬女子組第一名則為高雄在地選手許詔程。運動平權組的競賽結果為競速輪椅組冠軍林榮福、運動輪椅組冠軍洪煜森、全馬視障組冠軍李協興(陪跑員廣怡秀)，半馬視障男子組冠軍賴永輝（陪跑員陳啟明），半馬視障女子組冠軍為林欣芳（陪跑員吳淑玲）。
除了專業跑者同場競技外，應援大使台劇女神蘇晏霈也邀請演藝圈好友一同返鄉開跑，讓馬拉松賽道上星光熠熠，高雄女兒蘇晏霈表示自己身為高雄女兒，這次擔任高雄富邦馬拉松應援大使，特別報名半馬，返鄉加入路跑行列，利用工作之餘努力練習，希望能在賽場上好好發揮。
張家興副秘書長表示，歡迎來自世界各國超過一萬人以上，包含輪椅組、視障輪椅者等愛運動的跑者，更感謝贊助廠商大力支持、工作人員協助促成賽事，今天跟著跑者一起參賽，祝福大家跑出健康、跑出自信、跑出最好的成績。
本屆賽會全馬與半馬項目，途經九如陸橋，跨越愛河兩岸，這座具有46年歷史、陪伴高雄人半世紀的指標性橋梁，也將在賽會結束後動工拆除，是高雄鐵路地下化後最後一座拆除的陸橋，本次賽會路線特別安排跑者經過，致敬九如陸橋功成身退，讓跑者向九如陸橋說再見，深具意義！
冠名贊助單位富邦人壽表示，為落實公平待客原則之保險本業精神，很高興能與高市府運發局持續攜手，共同促進高雄富邦馬拉松實現「運動平權」，透過陪跑服務、增額獎金等實現視障及輪椅組賽事優化升級，打造領先全台的友善環境鼓勵身心障礙朋友參與，並倡議大眾關注身心障礙運動及其運動權益；同時，結合綠電車輛、物資減碳等措施及富邦「RUN FOR GREEN」植樹計畫推動，不僅打造與全民共享、與環境共好的國內指標性賽事，亦成功吸引多國好手跨海來台競技、享受高雄山海河港之美。
運發局長侯尊堯表示，感謝富邦人壽長期贊助支持高雄富邦馬拉松，有他們的熱情參與，才能有這場國際級的賽事持續在高雄閃耀，如同賽事主題向前超越，每年持續精進突破，讓賽會越來越好；本年度更要感謝所有高雄市民，城市馬拉松造成交通上的不便，感謝市民們的體諒，也感謝全體運發局夥伴的努力，勤走基層，傾聽民意，落實社會溝通，號召市民踴躍組成城市啦啦隊，起個大早，站在賽事道路兩旁，賣力為選手加油，讓選手感受到來自港都高雄的熱情，讓這一場冬季馬拉松賽事增添暖意！
今年賽事首創特色補給站，把高雄的夜市美食搬進補給站，豐富賽事體驗，包含炸魷魚、烤香腸、地瓜球等，讓參賽者邊跑邊享用；高雄市府追求淨零碳排目標，結合富邦「RUN FOR GREEN」理念，擴大賽會環保永續精神，活動手冊、完賽證書皆將採用電子化方式，選手物資全數以紙袋發放，避免過度包裝。此外，賽事車輛也使用電動前導車及電動機車，力行環保減碳、友善地球的理念，為環境永續盡一份力，共同打造減碳好生活。
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