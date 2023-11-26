金馬60／《石門》爆冷獲最佳影片！影評人膝關節曝內心遺珠
描寫中國女性困境的電影《石門》，在第60屆金馬獎以黑馬之姿爆冷獲得最佳影片，連導演夫妻檔黃驥、大塚龍治都不敢置信，驚訝表示「這是一個夢嗎？」資深影評人膝關節接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露自己內心最佳影片的遺珠是香港電影《年少日記》，不過《石門》結局非常厲害，獲獎也是實至名歸。
記者江芷稜／綜合報導
膝關節表示，最佳女主角、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳影片得主都出乎自己的意料，他認為林品彤在《小曉》詮釋過動兒很不錯，但原本最看好《本日公休》的陸小芬，「大家都覺得小芬姐很有機會，《菠蘿，鳳梨》的胡伶則是很有威脅力」，很惋惜陸小芬沒有封后。
而最佳影片，膝關節的首選是香港導演卓亦謙的《年少日記》，該片入圍5項大獎，也獲得觀眾票選最佳影片，最後只拿了最佳新導演，是他心中的金馬遺珠。講述中國女性面臨懷孕困境的《石門》步調較慢，事先不在影迷看好的奪獎行列，最後爆冷獲得最佳劇情片，膝關節說，「這個結局我看到嚇了一跳，非常殘酷且強悍」，意想不到的劇情結尾，安排強而有力，獲獎也很符合金馬獎關懷社會、人文的情懷。
膝關節提及，《關於鬼和我變成家人的那件事》與原先劇本更動幅度很大，除了留下冥婚概念，幾乎全都改了，會獲得最佳改編劇本有點意外，最佳女配角方志友也不在他的預測之列。不過他也認為，在眾多競爭之中能入圍就是肯定，比賽結果最終還是取決於金馬決選評審的組成，大家都會有自己的喜好與角度。
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