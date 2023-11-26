態度越差越受歡迎？日本餐廳「粗魯」服務　Z世代超愛狂拍PO文

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專門研究Z世代的的芝浦工業大學教授原田曜平指出，如果是到飯店餐廳的話，大眾會希望能有更高水準，包含有品味的行動以及飽含豐富料理知識等。但如今受到Z世代年輕人歡迎，並在網路上爆紅的餐廳接客方式卻恰恰相反，「簡單來說，店員真誠坦率或是行為粗魯失禮，會讓年輕人感到有趣。」
原田曜平以今年4月於東京原宿開幕的「朋友經營的咖啡店（友達がやってるカフェ）」作為例子，這家咖啡店是以「即使是第一次與工作人員見面，但店員卻如朋友般熱絡」為概念的咖啡店。
踏入咖啡店，店員會以接待朋友般的口吻打招呼，例如「好久不見！（久しぶり！）」、「之前你說今天會來的說（今日来るって言ってたもんね）」等像是對待同儕、朋友般的說法。先前TikTok曾有一段影片顯示，店員向客人爽朗搭話，在客人要離開時，還說了「要LINE我喔」，這段影片公開後，播放次數達到約270萬。
原田曜平發現，「朋友經營的咖啡店」並不是唯一基於類似概念而受到歡迎的餐廳。像是以唐揚炸雞等商品聞名的連鎖店「IZAKAYA SOREYUKE TORIYARO（居酒屋それゆけ！鶏ヤロー！）」，其料理價格低廉，但更具魅力的是「女店員打客人巴掌」、「用水槍朝客人的嘴噴射龍舌蘭酒」等「粗暴菜單」。而這樣的粗暴菜單成為以年輕人為中心，在口碑與網路上引發了話題。
還有一間在今年7月上旬於愛知縣名古屋市開張的餐聽「the LAZY HOUSE」。雖然乍看之下，會覺得這似乎是供應起司料理的餐廳，但其實標榜的事「日本服務態度最差的餐廳」。從網路上的影片可以看到，這家餐廳的店員在待命時，會以「不良少年」的蹲姿等待，還會將菜單丟向客人，點餐時更以不耐煩的態度，跟客人說「講（餐點）編號」、「不喝飲料？推薦的話你就會喝？」
在講求「待客之道」的日本社會中，這樣「粗魯無禮」的餐廳宛如「異軍突起」，原田曜平進行分析歸納出兩個原因。
第一個原因與現在社群網路發達有關，「如果你的服務態度不好，就很好曬到社群網路上」。原田曜平指出，從客人角度來看，即使在社群網站上發布符合「標準」、宛如教科書的店員進行服務的影片，在社群網站上看起來也不怎麼有趣；從餐廳角度來看，無論平價餐廳或是居酒屋員工多有禮貌，也難以與飯店或高級餐廳相提並論，原田曜平認為這不能成為有效的差異化因素。
但如果店員捨去敬語或扔擲菜單的話，無論好壞都會引起來店客人的注意，並且將其行為拍攝下來，使得更多人對該店家產生興趣。原田曜平指出，這是一種「顛覆常識」的策略，但在當今時代，這卻有助於「很好拍」這樣的附加價值。
而第二個原因則讓人感到意外，原田曜平表示，世界上的確有一些店員真的不太擅長服務客人，他們可能沒有惡意卻擺出冷淡的態度。但不幸的事，在現代有部分人士會偷拍店員與客人發生衝突的影片，之後在網路上曝光。這使得目前的Z世代覺得這種趨勢「太超過了」。
原田曜平表示，曾與他交談過的一名年輕人表示，「社群媒體上曝光店員的貼文越來越多，但我覺得這對於待客方式的批評過於激烈」。針對最近流行的「店員直率或失禮」為概念的店家，年輕人分析表示，「這與現今潮流背道而馳，我覺得十分有趣。」
原田曜平表示，雖然不清楚這些店家的「幕後推手」有什麼用意，但現在的年輕人正在嘗試不同的待客服務，而這也正是對曝光店員貼文的猖獗網路文化的一種「反抗」。