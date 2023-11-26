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趙少康喊柯選不上　柯文哲酸：藍營只想拚第二名目標很怪

▲民眾黨主席柯文哲接受聯訪。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.26）
▲民眾黨主席柯文哲接受聯訪。（圖／記者吳翊緁攝，2023.11.26）

記者邱新博／台北報導

藍白合確定破局，國民黨也開始攻擊民眾黨主席柯文哲，並下令藍營小雞不准邀請柯文哲站台，企圖操作棄保；國民黨副總統參選人趙少康更說，柯文哲現在當選機率很低，所以希望柯的支持者轉而支持他們，才能下架民進黨。對此，柯文哲今（26）日表示，台灣是個充滿奇蹟的國家，就算不站台也有很多事情可以做，現在就是繼續努力。但柯文哲也酸，國民黨看起來想力拼第二名，戰略目標滿奇怪的。

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柯文哲今天下午前往劍潭青年活動中心參加民眾黨主辦的「眾青雲集－青年造浪營活動」演講，並在會前接受媒體聯訪，此活動也是柯文哲在登記後的第一個公開行程。柯文哲表示，週六沒有公開行程是因為整合沒有成功，「所以大家都稍微沈澱一下、想一下，我們這兩天是大家都停下來在思考，心情的重新整理。」

對於趙少康說柯不會當選，還說要柯的支持者去支持國民黨，柯文哲回應，如果從看好度上來看，當然目前還是民進黨總統參選人賴清德最高，不過如果扣掉賴清德那組，在野目前還是我的看好度最高，反正還有最後不到50天，這個就繼續努力。

柯文哲還說，現在是藍、綠一起打他，但有時候就像皮球，打個越用力，反彈的力道越強。至於國民黨禁止他去站台，好像會讓選情侷限？柯文哲說，其實可以做的事情很多啦，還有一點，還有五十天，當中都一直在變化。

至於被問及他一再強調藍白合的合沒有成功，但和平的和還是要留著，但國民黨想把柯文哲壓過去、拚棄保，柯文哲表示，這個就是在跟國民黨合作過程中，戰略思維最大的不同，「我們的目標是要政黨輪替，要贏過來清得，但是我看國民黨是，麗拼第二名，整併柯文哲，所以那個戰略目標滿奇怪的。」

而國民黨最近一直在大造勢想要邊緣民眾黨，趙少康更說要把柯文哲的支持度壓在20%以下，柯文哲回應，他對於傳統大造勢在現代化選舉是否適用存疑，此外，就他所知，2萬人的大造勢一場要花1500萬，他不贊成這種很花錢的動員，這不是新時代的選舉模式，民眾黨到目前為止沒有想過這種動員模式。

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