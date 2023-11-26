趙少康喊柯選不上　柯文哲酸：藍營只想拚第二名目標很怪

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對於趙少康說柯不會當選，還說要柯的支持者去支持國民黨，柯文哲回應，如果從看好度上來看，當然目前還是民進黨總統參選人賴清德最高，不過如果扣掉賴清德那組，在野目前還是我的看好度最高，反正還有最後不到50天，這個就繼續努力。
柯文哲還說，現在是藍、綠一起打他，但有時候就像皮球，打個越用力，反彈的力道越強。至於國民黨禁止他去站台，好像會讓選情侷限？柯文哲說，其實可以做的事情很多啦，還有一點，還有五十天，當中都一直在變化。
至於被問及他一再強調藍白合的合沒有成功，但和平的和還是要留著，但國民黨想把柯文哲壓過去、拚棄保，柯文哲表示，這個就是在跟國民黨合作過程中，戰略思維最大的不同，「我們的目標是要政黨輪替，要贏過來清得，但是我看國民黨是，麗拼第二名，整併柯文哲，所以那個戰略目標滿奇怪的。」
而國民黨最近一直在大造勢想要邊緣民眾黨，趙少康更說要把柯文哲的支持度壓在20%以下，柯文哲回應，他對於傳統大造勢在現代化選舉是否適用存疑，此外，就他所知，2萬人的大造勢一場要花1500萬，他不贊成這種很花錢的動員，這不是新時代的選舉模式，民眾黨到目前為止沒有想過這種動員模式。
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