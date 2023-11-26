曝柯文哲、高虹安兩人關係 王瑞德：若即若離、並不穩固
民進黨新竹市立委參選人林志潔今（12）日邀請資深媒體人王瑞德陪同，到新竹果菜市場掃街拜票，所到之處也受到不少支持者熱烈歡迎。而王瑞德除了強調選舉最重視的就是「選賢與能」，也提及新竹市長高虹安本次大選的角色，認為貪污案可能被判有罪的情況下，應該要要聘任柯美蘭當副市長，以作為自己的代理人，但是副市長至今仍然懸缺，顯然高虹安與柯文哲、柯美蘭的關係是若即若離、並不穩固，但無論如何，新竹市立委選舉已進入戰國時代，他懇求新竹鄉親一定要集中選票，唯一支持林志潔。
記者陳威叡／台北報導
王瑞德今日特別陪同林志潔掃街拜票，並表示林在新竹陽明交大教書18年，對新竹有很深的感情，一直在守護著新竹。同時也為國家做出非常多的貢獻，協助政府通過200項以上的重要法案，是不可多得的法律人才。新竹是台灣最重要的科技重鎮，正需要一位這麼優秀專業的人來擔任立委，選舉最重視選賢與能，林志潔就是這樣的人選，相信新竹市民一定會做出最好的選擇，選出對立法有專業，對新竹建設有幫助的林志潔。
王瑞德也提到高虹安在這次大選中的角色，認為高虹安雖是民眾黨籍，但應該沒有將柯美蘭當自己人，否則在貪汙案可能被判有罪的情況下，應該要聘任柯美蘭當副市長，以作為自己的代理人，但是副市長至今仍然懸缺。顯然高虹安與柯文哲、柯美蘭的關係是若即若離、並不穩固，也不見得會支持柯文哲、柯美蘭。但不論如何，新竹市立委選舉已進入戰國時代，是四腳督的情況，他懇求新竹鄉親一定要集中選票，唯一支持林志潔。
林志潔表示，選戰倒數，不管藍白合作或撕破臉、又或是操作棄保，自己都會堅持信念，莫忘初衷，也認為高虹安是藍白合最糟糕的後果，施政能力不足，貪污被起訴，整天只會挖棒球場，讓新竹的市政滿意度成為全國最後一名，請新竹市民要看清藍白合本質是為了私利，完全不曾以新竹為念。
林志潔也說，過去這些年她協助立法院修訂諸多關於國家安全、科技安全、婦幼安全等法律，未來若有機會成為立法委員，一定貢獻法律所長，修訂更完善的法律體制，守護新竹，守護台灣。