冬季聯盟／台鋼贏球仍不滿意！洪總直言投手老毛病又犯：能力問題
冬季聯盟首次參與的台鋼雄鷹隊今（26日）終於拿下首勝，雖然比賽結果是贏球，但總教練洪一中在比賽中頻頻搖頭，賽後他表示：「比賽過程還是有瑕疵，投手還是有老毛病，好像很怕給人家打！」
記者路皓惟/台中報導
今日台鋼全場擊出11支安打，黃劼希、王博玄、藍寅倫和杜家明都有雙安演出，紀慶然一人貢獻2分打點，不過洪總認為，戰術的執行率才是重點，「比賽不是光靠打，而是球員能不能完成教練的任務，那才是一個好球員，該如何把跑者送回來或往前送，那才是真功夫。」
台鋼在6局下採取雙盜壘戰術，雖然紀慶然在三壘遭觸殺出局，但台鋼靠著成功的戰術攻下超前分，最終贏得比賽，針對這個戰術，洪總說：「事實上過程還是有一點瑕疵，跑者出發的時間點太慢了。」
雖然台鋼投手群今僅失掉1分，但洪總直言投手老毛病又犯了，「控球讓人家很不安定，一旦出現狀況的時候，好像投進好球帶就有困難，壞球一直來，好像很怕給人家打。我常告誡投手又從內往外擴，不是外面往內縮，每次都壞球先來，到最後投紅中就很容易被打。」
雖然投手教練橫田久則不斷跟投手灌輸觀念，但洪一中直言，有時候是球員本身能力的問題，在緊要關頭就是沒辦法做到，這也是投手自己需要加強的課題。