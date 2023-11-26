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吳宗憲「女兒」Miusa搭高鐵被偷拍！經紀人心疼曝近況：真嚇壞了

▲被吳宗憲視為「第4位女兒」的Miusa，日前遇到高鐵偷拍狼，結局讓她懊悔又自責，「女生真的要勇敢欸，天啊！」（圖／LiTV、容易文創提供）
▲被吳宗憲視為「第4位女兒」的Miusa，日前遇到高鐵偷拍狼，結局讓她懊悔又自責，「女生真的要勇敢欸，天啊！」（圖／LiTV、容易文創提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

被綜藝天王吳宗憲發掘並視為「第4個女兒」的新生代鐵肺歌手Miusa（妙莎），除了擁有爆發力的嗓音，她的外型也相當亮眼，擁有不少歌迷喜愛。怎料，Miusa日前搭乘高鐵時竟遇到色狼偷拍裙底，雖然即時發現對方惡行，但Miusa卻沒有勇氣當場揭發，讓她感到相當懊悔，「女生真的要勇敢欸，天啊，我準備後悔1000次。」

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Miusa近日在IG限時動態上發文描述經過，「剛剛在高鐵站，然後搭手扶梯的時候，有一個大叔在我後面，我餘光看到玻璃反射，他手機放在我屁股下面，然後角度向上微傾。」為了確認對方是不是在偷拍，Miusa還故意放慢腳步，讓對方超過她。

▲吳宗憲力挺正妹新星MIUSA，同時也透露自己的退休計畫。（圖／NOWnews攝影中心）
▲吳宗憲（右）非常疼愛Miusa，並全力支持對方。（圖／NOWnews攝影中心）
「他停我就停，然後故意站在他面前，我一直看著他，他也發現我跟著他...」直到發現對方鬼鬼祟祟的刪照片後，Miusa才感到相當懊悔，自責表示，「為什麼我不直接問他你在幹嘛？天啊！我不是會害怕的那種女生，是我真的當下沒有想到我會遇到這種事，女生真的要勇敢欸，天啊！我準備後悔1000次！」

對此，《NOWnews今日新聞》傳訊關心Miusa經紀人詢問狀況，經紀人回應：「您好，目前都還好唷，小女生碰到這種事情真的嚇壞了，我們會教她更機警地保護自己，希望這種事情永遠不要再發生。」

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