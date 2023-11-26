吳宗憲「女兒」Miusa搭高鐵被偷拍！經紀人心疼曝近況：真嚇壞了

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「他停我就停，然後故意站在他面前，我一直看著他，他也發現我跟著他...」直到發現對方鬼鬼祟祟的刪照片後，Miusa才感到相當懊悔，自責表示，「為什麼我不直接問他你在幹嘛？天啊！我不是會害怕的那種女生，是我真的當下沒有想到我會遇到這種事，女生真的要勇敢欸，天啊！我準備後悔1000次！」
對此，《NOWnews今日新聞》傳訊關心Miusa經紀人詢問狀況，經紀人回應：「您好，目前都還好唷，小女生碰到這種事情真的嚇壞了，我們會教她更機警地保護自己，希望這種事情永遠不要再發生。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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