上百輛重機包圍交通部！3大訴求呼籲「還我路權」　爭取上國道

我是廣告 請繼續往下閱讀
重機團體於臉書上指出，大型重機通行國道的法規早在數年前皆已通過，卻因中央與地方的打壓而使得重機無法依法通行國道，引發不滿，且大型重機的倡議團體多年來也不斷強調多數大型重型機車應可自由選擇要停放於機車或汽車停車格，只要不越線即無影響交通的問題，但交通部及各地方政府卻拒絕團體提議。
另外，團體也提到，白牌機車更是長期受到內側禁行機車道與強制兩段式左轉的荼毒，「我們始終無法有一條安全回家的路。」
此次行動訴求包括，立即依法開放大型重型機車行駛高速公路；開放大型重型機機車得停放機車格，妥善利用空間；廢除道路安全規則第99條有關內側車道禁行機車及強制兩段式左轉條文。
活動發起人、YouTuber通勤者之歌先前在公共政策網路參與平台提案高公局應制定高速公路開放行駛大型重機進度表，進度表內容應包含明確的開放或者試辦時程、具體的檢核或試辦通過標準、大型重機收費標準以及收費系統規畫進度、進度表內應包含高公局管轄之所有國道高速公路之開放進度、高公局不得無限期拖延開放進度，此舉當時時獲得將近8000人附議。
然而，交通部過去卻回應，有6成民調皆反對，且重機上國道干擾很多，因此暫無共識，沒有開放時間表。