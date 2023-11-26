吃拉麵「用過衛生紙」丟碗裡？日律師警告：恐得賠償

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，芝綜合法律事務所的牧野和夫律師針對「器物損壞罪」進行說明，指出即使物品沒有損壞，但若是行為造成物品喪失原有功能或效用，就有可能構成器物損壞罪。牧野和夫舉例指出，過去曾有人因為在餐廳的餐具中排泄，被認定為對餐具的功能或效用造成損害，因此遭判器物損壞罪。
牧野和夫補充稱，器物損壞最是故意犯罪，必須要有「故意破壞物品的意圖」才能夠成立，「如果是不小心破壞了別人的物品，是不會因器物損壞罪而受到懲罰的。」
不過牧野和夫表示，由於客人在店內吃拉麵的時候，就會用嘴巴貼在碗上，但這種情況下，只要用洗潔劑好好清洗後消毒，碗的效用就能恢復。如同前面所說，器物損壞罪必須在故意損壞器物的情況下才能成立，因此對於將使用過的衛生紙放入碗中的行為，雖然也會依情況不同而定，但要使器物損壞罪成立是非常困難的。「但是如果染上了流感或新冠肺炎等傳染病的人去了拉麵店，並使用衛生紙擦拭鼻子，並意圖將使用過的衛生紙放入碗中，就可能構成器物損壞罪。」
另外牧野和夫也指出，若是客人將擦拭過鼻子的衛生紙放入碗中，店家因為衛生問題而將碗報廢，導致店家受損。不論該行為是否為故意為之，根據民法第709條的非法行為，顧客可能需要承擔損害賠償責任。「只是除非是客人惡意的情況，店家通常不會向顧客追究損害賠償。」
不過將衛生紙放入碗中，會讓衛生紙因吸入湯汁而變重，使得店家處理垃圾的成本變高，造成店家負擔以及不悅。報導呼籲在拉麵店使用衛生紙後，應將其丟棄在店內垃圾桶或是帶回家丟棄，才不容易造成店家困擾。
日前，栃木縣宇都宮市的人氣拉麵店「家系拉麵Tatsuya」（家系ラーメン たつ家）曾在社群平台X上發布一則貼文，表示「最近發生很多這種事…」、「你是那種在吃完飯，就把衛生紙放在飯碗裡的人嗎？你吃完飯後是否要求妻子把衛生紙丟掉，而不是自己把它扔進垃圾桶裡？」並且附上一張空飯碗裡放了一張用過衛生紙的照片。
店家指出，垃圾桶在位置下方，且櫃台及桌面都有標示，直呼若再出現這種情況，將停止供應衛生紙。貼文發出後隨即引發討論，有網友認為衛生紙本就該拿去垃圾桶丟掉，「有些人還會把杯子一起放在湯碗裡，令我更加困惑。」但也有網友緩頰，認為會把衛生紙放進碗裡可能只是客人認為店家比較方便打掃。