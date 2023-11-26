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吃拉麵「用過衛生紙」丟碗裡？日律師警告：恐得賠償

▲「用過的衛生紙」能否丟入碗中，有律師指出，若店家因衛生問題而將碗丟棄，很可能產生賠償責任。（示意圖／翻攝pixabay）
▲「用過的衛生紙」能否丟入碗中，有律師指出，若店家因衛生問題而將碗丟棄，很可能產生賠償責任。（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

若在外頭用餐，有些人習慣把使用過的衛生紙扔進碗裡，認為能讓店家減少收拾的麻煩，不過先前曾有日本拉麵店老闆因此爆氣，更稱「若未來再出現這種情況，就要停止供應衛生紙」。對此，一名日本律師近來表示，如果店家因此將碗丟棄，很可能會產生賠償的責任。

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根據日媒報導，在拉麵店用完餐後，時常有客人將使用過的衛生紙放入碗中，這樣的行為使得部分店家感到困擾。針對客人這樣的行為，在社群媒體上也出現了「好噁心」、「沒規矩」的聲音，也有人指出可能構成器物損壞罪。

對此，芝綜合法律事務所的牧野和夫律師針對「器物損壞罪」進行說明，指出即使物品沒有損壞，但若是行為造成物品喪失原有功能或效用，就有可能構成器物損壞罪。牧野和夫舉例指出，過去曾有人因為在餐廳的餐具中排泄，被認定為對餐具的功能或效用造成損害，因此遭判器物損壞罪。

牧野和夫補充稱，器物損壞最是故意犯罪，必須要有「故意破壞物品的意圖」才能夠成立，「如果是不小心破壞了別人的物品，是不會因器物損壞罪而受到懲罰的。」

不過牧野和夫表示，由於客人在店內吃拉麵的時候，就會用嘴巴貼在碗上，但這種情況下，只要用洗潔劑好好清洗後消毒，碗的效用就能恢復。如同前面所說，器物損壞罪必須在故意損壞器物的情況下才能成立，因此對於將使用過的衛生紙放入碗中的行為，雖然也會依情況不同而定，但要使器物損壞罪成立是非常困難的。「但是如果染上了流感或新冠肺炎等傳染病的人去了拉麵店，並使用衛生紙擦拭鼻子，並意圖將使用過的衛生紙放入碗中，就可能構成器物損壞罪。」

另外牧野和夫也指出，若是客人將擦拭過鼻子的衛生紙放入碗中，店家因為衛生問題而將碗報廢，導致店家受損。不論該行為是否為故意為之，根據民法第709條的非法行為，顧客可能需要承擔損害賠償責任。「只是除非是客人惡意的情況，店家通常不會向顧客追究損害賠償。」

不過將衛生紙放入碗中，會讓衛生紙因吸入湯汁而變重，使得店家處理垃圾的成本變高，造成店家負擔以及不悅。報導呼籲在拉麵店使用衛生紙後，應將其丟棄在店內垃圾桶或是帶回家丟棄，才不容易造成店家困擾。

日前，栃木縣宇都宮市的人氣拉麵店「家系拉麵Tatsuya」（家系ラーメン たつ家）曾在社群平台X上發布一則貼文，表示「最近發生很多這種事…」、「你是那種在吃完飯，就把衛生紙放在飯碗裡的人嗎？你吃完飯後是否要求妻子把衛生紙丟掉，而不是自己把它扔進垃圾桶裡？」並且附上一張空飯碗裡放了一張用過衛生紙的照片。

店家指出，垃圾桶在位置下方，且櫃台及桌面都有標示，直呼若再出現這種情況，將停止供應衛生紙。貼文發出後隨即引發討論，有網友認為衛生紙本就該拿去垃圾桶丟掉，「有些人還會把杯子一起放在湯碗裡，令我更加困惑。」但也有網友緩頰，認為會把衛生紙放進碗裡可能只是客人認為店家比較方便打掃。

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