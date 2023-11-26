中植集團嚴重資不抵債！北京當局逮捕多名「解某某」稱全力追贓
中國最大資產管理公司「中植企業集團」承認公司嚴重資不抵債，整體債務至少2200億人民幣，相當於新台幣9800億元。根據北京當局發布通報，北京市公安局朝陽分局已經偵辦「中植系」所屬財富公司，並將已故創辦人解直錕的親屬解某某逮捕到案，還呼籲投資人網路或實地報案，以便警方全面查清案情。
國際中心楊智傑／綜合報導
中植集團規模龐大，參股或控股多家金融機構，在22日公開信中集團表示已努力採取一系列措施想要扭轉困境，但成效不如預期。信中指出，中植集團目前在剔除保證金後，相關負債本息規模約人民幣4200～4600億元，中植集團的總資產帳面金額約人民幣2000億元，資不抵債相當嚴重，大坑難填。
《香港01》報導指出，北京市公安局朝陽分局對此發布通報，將依法針對中植系相關公司涉嫌違法犯罪展開偵辦，同時拘提了多名解姓犯罪嫌疑人，同時呼籲投資人，可藉由網路、郵寄與實地報案，以便警方全面查清案情並全力追贓。
報導指出，中植集團創辦人解直錕過世後，集團陷入流動性危機，再加上投資房地產失利，導致集團債務規模龐大，剔除保證金後相關負債本息規模約為4200億至4600億元，代表中植資不抵債至少2200億元。
文內提及儘管中植集團在內蒙古、山西、貴州、雲南等多省區，仍有煤炭資源儲與採礦權，包含金屬與非金屬礦遍及全國十二個省份，礦床潛在價值1200多億元，但這些資源就算榨乾也難以彌補目前債務。