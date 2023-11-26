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九如橋26日開始拆除　陳其邁：115年務必完工他要剪綵

▲高雄市最後一座陸橋九如橋，在高雄鐵路地下化後，今天在市長陳其邁及各級民代的見證下舉辦拆除啟動儀式，新橋樑預計115年通車。(圖／高市府提供)
▲高雄市最後一座陸橋九如橋，在高雄鐵路地下化後，今天在市長陳其邁及各級民代的見證下舉辦拆除啟動儀式，新橋樑預計115年通車。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「我一定要來剪綵」。橋齡已滿47年，連接著三民區中都及鼓山區內惟地區的高雄市九如橋，在高雄鐵路地下化後，成為高雄最後一座陸橋。今（26）日在市長陳其邁及各級民代的見證下舉辦拆除啟動儀式，新建立橫跨愛河的新橋樑預計115年通車。施工期間，來往車輛可以改行願景橋及中都橋。陳其邁也強調，新九如橋務必如期如質115年完工，他一定要在任內剪綵。

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▲市長陳其邁今天主持舊九如橋拆除工程動工典禮。(圖／高市府提供)
▲市長陳其邁今天主持舊九如橋拆除工程動工典禮。(圖／高市府提供)
九如橋興建於民國65年，橋齡47年，跨越翠華路、輕軌、河西一路、愛河及同盟三路，為東西向交通要道，屬都市計畫已公告防災計畫中第一層級之緊急道路。考量橋齡已達設計年限，結構斑駁待修，基於該區域防災需求、區域發展等因素，橋梁改建計畫勢在必行。

▲陳其邁強調，新九如橋務必如期如質115年完工，他一定要在任內剪綵。(圖／高市府提供)
▲陳其邁強調，新九如橋務必如期如質115年完工，他一定要在任內剪綵。(圖／高市府提供)
九如橋拆除工程分為2階段，共耗資7.2億元，第1階段為拆除舊有的九如橋，此工程耗資1億3,767萬元，於26日動工後正式拆除，預計113年3月完工；第2階段為矮建工程，將新建橫跨愛河的新橋樑，共耗資5億8,188萬元，預計115年完工後通車。

▲新橋樑將橫跨愛河預計115年完工通車，進一步帶動鼓山內惟社區與中都生活圈發展效益。(圖／高市府提供)
▲新橋樑將橫跨愛河預計115年完工通車，進一步帶動鼓山內惟社區與中都生活圈發展效益。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，九如陸橋已達到使用年限，經過土木技師及結構技師的勘驗後，認為應該考慮存廢，經過多次研議後，陳其邁認為，九如橋橋梁拆掉後，可促進三民區跟鼓山區的繁榮，因為這個橋的引道高達600公尺以上，所以因為橋梁的周遭，以至於說整個土地的利用，對於地方的發展會造成很大的一個影響，所以市府就決定拆除。

陳其邁指出，九如橋預算為7.2億裡面，其中市府負擔2億，其他的5.2億都是由中央來負擔，所以他要特別感謝立委李昆澤跟趙天麟的爭取，尤其是立委李昆澤的爭取，那不然地方政府要負擔大概7.2億的預算來講，其實是非常非常的困難。

拆除期間預定今年12月中旬即可先行恢復翠華路、河西一路、同盟三路南北向通行；113年1月中旬可恢復九如三路、九如四路平面道路通車，整體拆除工程預定113年3月拆除完成。

之後再進行橫跨愛河的新建橋梁工程，新橋梁總經費為5億8,188萬元，預計115年完工通車，完工後可提供雙向各有一快車道及一混合車道，未來新橋梁將縫合兩側道路平面化，交通與景觀優化，進一步帶動鼓山內惟社區與中都生活圈發展效益。

工務局新工處表示，九如橋施工期間，來往車輛請改行願景橋及中都橋，東往西車輛可於中華二路或美都路提前改道，西往東車輛可於青海路提前改道願景橋，或是利用鼓山三路連接中都橋。原行駛九如橋之公車路線共4條改走願景橋，並配合取消東側的九如橋停靠站。工區範圍路段已設置交通維持設施及義交指揮，確保周邊行車安全與順暢，市府會透過各種媒體及路口看板宣導市民改道路線，屆時請用路人及早因應，避開易壅塞路段。

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