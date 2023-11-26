年菜外帶輕鬆圍爐 大祥、銅鑼灣澎派年菜即起限量預購
搶攻春節圍爐年菜商機，台中市大祥海鮮餐廳延續往年好口碑，端出七道料好味美圍爐盛宴，有蒜香大沙公、清蒸龍虎斑等大菜。由於是當天現做熱食，限量100組，開放預購即被老主顧搶購大半。另銅鑼灣文記港式餐廳主推冷凍年菜外帶，有極品佛跳牆、紅燒烏參燴虎掌等，適合小家庭需求，也限量120組，早鳥預購享優惠。
記者金武鳯/台中報導
創業已有12年的大祥海鮮餐廳，主打海鮮台菜，尤其是店裡的螃蟹料理，煎煮炒炸樣樣皆美味，且一年四季都吃得到，美名引來外地客，有人專程從台北南下，就為一嚐鮮味解饞。除了海鮮料理，大祥的招牌菜燒鵝，也是客人必點，皮酥肉嫩多汁，品嚐過的都會留下美好印象。除此，大祥的年菜也是老主顧最愛，時間未到，探詢電話接不完，原因是大祥每年都是限量接單，手腳慢的只能再等一年。
大祥年菜都是取貨當日熱火現作，客人帶回家只需簡單加熱，就能搞定年夜飯，省掉主婦動手烹調麻煩。由於品質有保證，老主顧成了主要客群，往往才來取貨，順便會再預訂明年的，可見搶手程度。大祥今年年菜循例限量100組，
菜色包括蒜香大沙公、日式胡麻九孔鮑、鹹蛋黃干貝、清蒸龍虎斑、干貝芋香圓蹄 、草蝦米糕和何首烏雞湯等七道菜，儘管嚴選高檔海鮮食材，每組售價8000元，未隨物價波動而漲價，希望讓親人圍爐享美味，大家快樂過好年。訂購專線：04-23121067。
另一家主打港式料理的銅鑼灣文記港式餐廳，創業7年，僅靠美味料理成了排隊名店，其中超人氣招牌的脆皮雞，薄酥脆外皮及鮮甜多汁肉質，一吃上癮。因應金龍年節推出的「冷凍年菜外帶套組」，由銅鑼灣行政主廚開發監製，限量120組，即日起開放預購。
銅鑼灣文記餐廳推出的「龍華富貴」冷凍年菜外賣組，包含六道經典菜色 有極品佛跳牆盅，紅燒烏參燴虎掌，蔥燒無錫豬腱骨6支，文記藥膳醉大蝦15隻，開運櫻花蝦米糕和招財黃金流沙包6入，適合小家庭需求，原價5800元，12月31日前訂購，即可享早鳥優惠價 4388元，可冷凍宅配到府，訂購時間至2024月2月4日截止，訂購專線：04-2452 1599。