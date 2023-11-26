獨／林青霞化身東方不敗「撒水餃」！楊力州曝女神祕方太美味
「永遠的東方不敗」、69歲女神林青霞參與第60屆金馬盛會領取終身成就獎，一身紅色戰袍亮相雍容華貴，高雅氣質征服全場，紀錄片導演楊力州為了拍攝頒獎典禮播放的短片，特別率領團隊飛到林青霞香港的豪宅，採訪女神的日常生活，即興要她化身電影裡東方不敗的角色，在廚房表演下水餃，她毫無大牌明星架子，當場陪團隊玩起來，過程相當有趣，楊力州向《NOWnews今日新聞》透露，影片裡的餃子都是林青霞親手包的，女神似乎加了「獨家祕方」麻油，水餃好吃得不得了。
記者江芷稜／綜合報導
楊力州拍攝紀錄嚮往自然、不刻意，事先擬好訪綱不會提供給受訪者，林青霞聽到時愣了一下，立即展現演員的專業，願意配合導演的安排，訪談過程他問影后若不當演員會想從事哪種行業，熱愛品嘗水餃的林青霞想了一下回答：「做餃子店老闆娘吧！」楊力州靈機一動要她在廚房裡煮水餃，她立刻和同事們一起準備食材，親手下廚包餃子，而非使用情有獨鍾的東門興記水餃。
楊力州表示，事前看過林青霞拍攝《笑傲江湖》、《東邪西毒》的影片，因此要影后想像自己是20年前的俠女重出江湖，把水餃當成暗器，大方往鍋裡扔下去，結果準頭不太夠，數度砸中鏡頭，他忍不住笑說「她適合當餃子店老闆娘，但不適合當棒球員，因為經常丟不準」，最後包了60、70顆餃子，全都煮熟進了工作人員的肚子裡，更讚美林青霞包的餃子應該加了麻油，有濃郁的香味。
楊力州透露，林青霞很尊重專業，此趟拍攝紀錄片整整給了團隊3天空檔，除了接受訪談，也曝光私下繪畫、閱讀、唱戲、當志工等多元風貌，不必等導演下指令，光是觀察導演看監視器的表情，就會主動喊說「再來一次」，完全沒有明星架子，對於團隊要求都非常配合，面對問題來者不拒，被大膽詢問現在年齡，直接脫口「我現在8歲」，以幽默化解年齡話題。而豪宅裡擺設滿滿的書籍、收藏字畫，包括張愛玲的全集套書，可窺見女神日常生活的藝術氣質來源。
他在臉書上發文感謝林青霞，一起完成這麼愉快的攝影工作，「讓我們一群工作人員在香港想拍什麼就拍什麼，然後可以在妳家廚房超任性搞怪喔，對了！妳的水餃超好吃」，能品嘗到女神的手藝，眾人都非常羨慕楊力州，紛紛留言表達對該短片讚美之意，但他幽默向《NOWnews今日新聞》爆料，林青霞煮好水餃第一個就餵了攝影師，讓自己有點吃味呢！
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