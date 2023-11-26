邁向永續經營！台灣港務公司三度蟬聯幸福企業金獎之殊榮
台灣港務公司三度蟬聯幸福企業金獎之殊榮，於日前由執行副總經理王錦榮率員到台北市，參加由1111人力銀行所舉辦的頒獎典禮，接受1111人力銀行總經理張篆楷頒獎表揚，凸顯港務公司打造永續幸福職場環境的努力，深受肯定。
記者黃守作／高雄報導
台灣港務公司執行副總經理王錦榮表示，台灣港務公司繼2021、2022年，今(2023)年已是第三度獲得幸福企業貿易流通業金獎之殊榮，他說，該公司參加由1111人力銀行主辦的2023幸福企業票選活動，逾3200家廠商參與，除網路票選外，更由主辦單位評選小組針對員工福利制度、勞資關係等公開資訊，進行蒐集與審核，其中ESG企業永續，更列為評選的加分項。
王錦榮指出，台灣港務公司深信人才是企業邁向永續經營的根本，而營造幸福、友善的職場環境，更有助於企業攬才及留才，該公司為使同仁幸福有感，提供多項資源及福利，包括彈性上下班時間、職務歷練、遷調制度、鼓勵在職進修、有薪志工(志願服務)假、特約商店優惠、豐富社團活動及在基隆、台中、高雄港，分別設有職場互助教保服務中心等，以創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。
王錦榮並指出，此次港務公司能夠從眾多優秀企業中脫穎而出，顯示打造永續幸福職場環境的努力，深獲評審肯定，未來仍將持續善盡社會責任，提供員工具歸屬感、成就感及幸福感的良好職場環境，與聯合國永續發展目標(SDGs)第8項良好工作與經濟成長目標契合。