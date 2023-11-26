指北市男上酒店為了談生意不為娛樂 柯文哲：週六回家當好男人
民眾黨主席柯文哲登記參選後第二天，出席由民眾黨部舉辦的青年活動，被問及E化隱私問題，柯文哲提到過去台北市疫情時，北市府有建立場所出入資料，他透露，北市的八大行業周末生意都不好，「所以表示台北的男人去八大行業，是為了business不是為了娛樂，因為週六要回家當好男人。」
記者邱新博／台北報導
對於被問及過多攝影機造成的隱私問題，柯文哲表示，會有這個問題是因為民眾對政府不信任，你覺得政府會拿去用，如果被拿是公眾使用、公益的使用那就不是問題。而台北市政府後來有成立資料委員會，將搜集的資料使用做規劃，因為今天攝影機的問題，就是來自於「對政府的不信任」，擔心政府會拿去使用。
柯文哲話鋒一轉表示，當年疫情的時候，台北都有建立data，就是說出入，尤其當年有去監測八大行業，因為當時出入要用身分證，後面有條碼要掃描，當時是儲30天，三十天後就自動消掉資料，所以當時他也知道台北市八大行業，禮拜一到禮拜五哪一天生意比較好。
柯文哲直言，台北市八大行業禮拜六、禮拜日生意不好，表示台北男人去八大行業是為了生意，不是為了娛樂，因為週六要回家當好男人，當時大數據分析自己都有看過，「像這個就是問題，如果全部E化、電子化，哇你去酒店全部一清二楚，所以這個問題就是說，那國家要管到什麼程度」。