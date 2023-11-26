韓流再起！澎湖國民黨總統侯友宜、立委吳政杰聯合競選總部成立
國民黨總統候選人侯友宜、立委候選人吳政杰聯合競選總部26日下午在1,500名支持群眾歡呼聲中揭牌成立，侯友宜因台灣各地行程爆滿無法親臨主持，改由主席朱立倫跨海支援，不分區排名第一的韓國瑜也搭機現身會場，受到在場8百壯士的熱烈歡迎，紛紛搶著與韓拍照合影。這次代表國民黨參選的吳政杰展現基層實力，短時間成立20多個後援會上台高呼「翻轉澎湖 台灣更好」。
記者張茂雄／澎湖報導
雖然「藍白合」的紛爭已經結束，但澎湖離島的侯友宜、吳政杰聯合競選總部依照計畫在26日下午揭牌成立，就設在國民黨澎湖縣黨部馬公市民眾服務站，國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、聯合競選總部主任委員王乾發、無黨聯盟主席林炳坤、後援會長陳毓仁、總幹事陳雙全、副總幹事鄭宗琳等人共同為競選總部揭牌。
國民黨部前的信義路上坐滿了超過1,500名支持民眾，在國民黨的造勢場合難得出現如此盛大的陣仗，一向孝順的吳政杰、夫人洪舒萍遵循大禮，雙膝下跪由吳政杰老母親親自披上競選彩帶，象徵讓吳更上一層樓，到立法院為澎湖鄉親爭取權益、犧牲奉獻。主席朱立倫代表侯友宜來澎湖主持總部成立大會，他並授戰旗給吳政杰，他說選戰只剩下49天了，希望澎湖鄉親繼續給國民黨加油鼓勵，票投侯友宜，政黨票投國民黨，立委投給年輕有幹勁的優秀同志吳政杰。
在澎湖擁有許多粉絲的韓國瑜一開始就受到韓粉熱情的歡迎，坐在台下已有許多人爭相與他拍照，有人拿國旗、書籍請韓簽名、拍照，韓來者不拒讓民眾更加開心熱情。韓國瑜一上台立即堅定的表示，澎湖的地理位置非常重要，清朝的台海戰役就發生在澎湖，澎湖是和平的大使，台海安全掌握在大家的手上。
韓國瑜也期許吳政杰進入立法院要做到三件事，一是熱愛中華民國、追求和平，二是廉潔問政、厭棄貪腐，三是如狼似虎、爭取澎湖人權益與預算。韓也痛批現今民進黨政府的貪汙腐敗無能，因此要政黨輪替下架民進黨，讓侯友宜、趙少康當選，未來下架民進黨後，一定幫全民追查民進黨政府的疫苗、口罩、雞蛋、光電等弊案。