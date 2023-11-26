統一發票爽中1000萬！她1理由「無法兌獎」哭了　領獎隱藏規則曝

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原PO發文時還忍不住感嘆，「我用信用卡紅利金抵購的0元發票明明號碼全中，卻無法兌領獎金，人生際遇百百種，這個肯定少人有，雖想一笑置之，但多少還是感到失落，哎，我的Maserati（瑪莎拉蒂）⋯」
事實上，根據《統一發票給獎辦法》第11條規定，發票上無金或金額載明為零或負數者，並不適用統一發票給獎的規定。另買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，也不適用。因此該名女網友只能忍痛跟一千萬擦身而過。
不只如此，《統一發票給獎辦法》還有許多領獎規定，財政部賦稅署長宋秀玲日前曾接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「我們會回頭去看中獎狀況，並設定一些條件，有異常電腦就會跳出來」，並會進行實際稽核核，如果是「非常規」交易或付款方式而中獎，有可能就會取消。
宋秀玲進一步解釋，像是有些人原本是1筆交易，卻拆成很多筆且發票連號等，之前也有人買垃圾袋拆很多筆交易，或是買飲料30元，卻故意拆很多筆取得多張發票，當然，財政部會回頭看中獎情況，如果是「非常規」交易的中獎，是可能會取消，像之前就有人偽造中獎發票，這甚至已涉及詐領。
🟡統一發票9月、10月最新一期開獎號碼
特別獎：72054514
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎：92488868
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎：98111935、57355279、74926745
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。