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統一發票爽中1000萬！她1理由「無法兌獎」哭了　領獎隱藏規則曝

▲一名網友幸運中了統一發票1000萬特別獎，卻因該張發票是信用卡紅利金抵購，實際花費金額為0，最終無法領獎。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲一名網友幸運中了統一發票1000萬特別獎，卻因該張發票是信用卡紅利金抵購，實際花費金額為0，最終無法領獎。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者賴禹妡／綜合報導

統一發票最新一期9月、10月的中獎號碼已經開出，許多民眾拿出手邊發票一一核對獎號，就怕自己和大獎擦身而過。不過，先前就有一名網友幸運中了統一發票1000萬特別獎，卻因該張發票是信用卡紅利金抵購，實際花費金額為0，最終無法領獎，僅因「支付方式」就與千萬大獎錯過，讓她狂捶心肝淚喊：「我的瑪莎拉蒂飛了。」 

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一名網友在臉書曬出發票APP截圖，只見她其中一期發票號碼為「UC31150905」，恰好幸運對中當期統一發票的1000萬特別獎，不過這筆消費是她用信用卡紅利金抵購，實際花費金額為0，因此她無法領獎，雖然擁有超強好運，卻只能空歡喜一場。 

原PO發文時還忍不住感嘆，「我用信用卡紅利金抵購的0元發票明明號碼全中，卻無法兌領獎金，人生際遇百百種，這個肯定少人有，雖想一笑置之，但多少還是感到失落，哎，我的Maserati（瑪莎拉蒂）⋯」 

▲統一發票7、8月發票中獎號將在下五開獎，記得拿起手邊發票起來對獎。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO恰好幸運對中當期統一發票的1000萬特別獎，不過這筆消費是她用信用卡紅利金抵購，實際花費金額為0，因此她無法領獎。（示意圖／NOWnews資料照）  
事實上，根據《統一發票給獎辦法》第11條規定，發票上無金或金額載明為零或負數者，並不適用統一發票給獎的規定。另買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，也不適用。因此該名女網友只能忍痛跟一千萬擦身而過。 

不只如此，《統一發票給獎辦法》還有許多領獎規定，財政部賦稅署長宋秀玲日前曾接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「我們會回頭去看中獎狀況，並設定一些條件，有異常電腦就會跳出來」，並會進行實際稽核核，如果是「非常規」交易或付款方式而中獎，有可能就會取消。 

宋秀玲進一步解釋，像是有些人原本是1筆交易，卻拆成很多筆且發票連號等，之前也有人買垃圾袋拆很多筆交易，或是買飲料30元，卻故意拆很多筆取得多張發票，當然，財政部會回頭看中獎情況，如果是「非常規」交易的中獎，是可能會取消，像之前就有人偽造中獎發票，這甚至已涉及詐領。 

🟡統一發票9月、10月最新一期開獎號碼

特別獎：72054514
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。

特獎：92488868
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。

頭獎：98111935、57355279、74926745
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲112年9-10月期統一發票中獎號碼今天開獎，1000萬特別獎號碼：72054514。（圖／社群中心製表）
▲112年9-10月期統一發票中獎號碼開獎了，1000萬特別獎號碼「72054514」。（圖／社群中心製表）

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