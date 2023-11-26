中華職棒／味全龍睽違24年奪冠球迷也瘋狂 自製應援小物超吸睛
中華職棒34年總冠軍味全龍隊，今（26）日在天母棒球場舉辦感謝祭封王遊行，遊行將一路從大本營天母棒球場，一路遊行至台北市政府。這場專屬於龍隊與龍迷們的年度盛會，除了感謝球迷們的一路支持，也為今年味全龍的奇幻旅程，畫下一個完美句點。
實習記者陳品翔/綜合報導
味全龍隊在今年中職總冠軍賽與對手樂天桃猿鏖戰七場，儘管曾陷入2:3遭聽牌僵局，但最終連下兩城，在主場成功封王，順利拋下紅色彩帶，睽違24年再度捧起中職總冠軍金盃。而今天在台北舉辦的封王遊行，吸引相當多龍迷一同參與，遊行隊伍一路從天母棒球場開始就充滿人潮，更是有許多球迷早已在終點台北市政府前等候龍隊到來。
封王遊行路上，可以看見許多味全球迷不分年齡，都相當投入在活動中，許多家長也不畏困難，推著嬰兒車也要到現場一同參與龍隊的榮耀時刻。活動中許多龍迷相當有心，準備了許多吸睛的應援物，也讓人看了眼睛為之一亮。
有球迷朋友帶著小龍女的應援人形立牌跟著隊伍隨行，也有球迷自製龍隊強打吉力吉撈·鞏冠的應援大旗，甚至還有小球迷相當開心味全龍奪冠，將報紙報導值得紀念的奪冠時刻，用裱框的方式留作紀念，希望將這一刻感動的畫面珍藏下來。
味全龍睽違24年再度奪下中職總冠軍，也是自從回歸中職後，僅花3年的時間就成功奪冠，對此台北市長蔣萬安對於龍隊的表現，也相當與有榮焉，並希望味全龍能繼續將冠軍留在台北。
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