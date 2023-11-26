李多慧加入樂天！陳伊認了「造成威脅」：不能輸韓國人
2023火球祭第二日演出，除了歌手們賣力演唱之外，此次融合棒球比賽應援特色，更邀請兩天共15位樂天女孩包含陳伊、十元、溫妮、若潼、筠熹等在表演間串場演出！陳伊承認在韓國啦啦隊員李多慧加入後，確實感到有威脅感：「不能輸韓國人！」
記者黃雅琪／綜合報導
陳伊受訪時提到，在飲食管理部分有變嚴格：「多慧進來後有比較緊繃，她真的好瘦，我們很緊張，會有威脅感！畢竟她是國外級的，不能輸韓國人，我們會互相學習互相競爭，一切都覺得很新鮮。」她透露李多慧私下也會教團員們韓國化妝技巧，相當暖心。
陳伊坦言難免也會遇到尷尬場合：「有時候尾牙會有一些長官喝酒會靠過來，我們也會懂得『軟性閃躲』，或許以後也可以出一系列教學軟性閃躲的影片。」難免會收到色色的騷擾影片訊息、小號惡作劇，但成員們都會先有心理準備，才會去刪除或點開，好奇心使然點開時，通常都是驚嚇包，直接封鎖刪除。
※【NOWnews 今日新聞
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