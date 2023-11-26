連2波東北季風來勢洶洶！「最冷14度」時段出爐 北台灣又要下雨
一週連2波東北季風接力報到！中央氣象署預報員葉致均表示，未來7天的天氣中，週三前（11月29日）偏乾，週四後（11月30日）轉濕涼，週二（11月28日）東北季風短暫增強，早晚各地最低溫可能下探14度，週四更強的東北季風報到，除了各地白天高溫驟降外，北台灣也會因水氣影響，出現降雨直到週末，民眾請持續留意最新天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
葉致均說明，明（27）日東北季風減弱北台灣天氣與本週末相比轉晴，白天氣溫也上升，各地大致晴朗，僅大台北山區、東半部地區有零星雨。週二東北季風快閃增強，沿海風力明顯增大，但水氣較少，僅東半部有零星雨，清晨各地氣溫下降，低溫約落在攝氏15至17度，局部地區恐有14度的最低溫，日夜溫差最大可達攝氏15度。
週三東北季風影響趨緩，各地清晨低溫、白天高溫皆有回升，感受舒適至溫暖，但很快的，週四東北季風又增強，週五至週六（12月1日至12月3日）東北季風影響，北台灣高溫剩下攝氏20-22度，各地低溫仍則是攝氏16至18度，局部空曠地區更低。
葉致均提醒，週五至週六兩天，因為東北季風水氣含量較多，北台灣轉陰雨、濕涼，桃園以北、東半部間歇下雨，新竹以南為多雲到晴，北台灣整天有涼意，中南部早晚涼、日夜溫差大，下週日（12月4日）則會短暫回溫。